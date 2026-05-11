Garuda Purana: मृत्यु के बाद यमलोक के 16 नरक, जहां पापी आत्माओं को मिलती है सजा

Garuda Purana Death Secrets: गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजा और यमलोक के रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें 16 ऐसे भयानक नरकों का उल्लेख मिलता है, जहां इंसान को उसके पापों और कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। कहीं आत्मा को आग में जलाया जाता है तो कहीं खौलते तेल और विषैले जीवों के बीच यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ये वर्णन व्यक्ति को धर्म और अच्छे कर्मों की सीख देते हैं।