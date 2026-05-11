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Garuda Purana: मृत्यु के बाद यमलोक के 16 नरक, जहां पापी आत्माओं को मिलती है सजा

Garuda Purana Death Secrets: गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाले दंड और नरक का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बताए गए 16 घोर नरक पापी आत्माओं को उनके बुरे कर्मों के अनुसार मिलने वाली भयावह सजाओं का संकेत देते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

May 11, 2026

Garuda Purana

16 Narak in Garuda Purana| Chatgpt

Garuda Purana Death Secrets: गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजा और यमलोक के रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें 16 ऐसे भयानक नरकों का उल्लेख मिलता है, जहां इंसान को उसके पापों और कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। कहीं आत्मा को आग में जलाया जाता है तो कहीं खौलते तेल और विषैले जीवों के बीच यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ये वर्णन व्यक्ति को धर्म और अच्छे कर्मों की सीख देते हैं।

Garuda Purana Niyam: मृत्यु के बाद मिलती है इन 16 घोर नरकों की सजा

तमिश्रम नरक

गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं के अनुसार, जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं और छल-कपट से जीवन बिताते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहां आत्मा को अंधेरे में बांधकर कठोर यातनाएं दी जाती हैं।

अंधतामिस्त्र नरक

ऐसे स्त्री-पुरुष जो रिश्तों को केवल स्वार्थ और भोग की वस्तु समझते हैं, उन्हें इस नरक का दंड मिलता है। यहां आत्मा भय और पीड़ा में भटकती रहती है।

वैतरणी नरक

यह एक डरावनी नदी मानी जाती है, जिसमें रक्त, मल-मूत्र, विषैले जीव और आग की लपटें होती हैं। पापी आत्माओं को इस नदी को पार करना पड़ता है।

तप्तमूर्ति नरक

गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं के अनुसार, रत्न, सोना और धातुओं की चोरी करने वालों को इस नरक में अग्नि की भयंकर तपिश सहनी पड़ती है। यहां आत्मा को जलती हुई धातुओं के बीच रखा जाता है।

पुयोड़कम नरक

जो लोग विवाह के बिना संबंध बनाते हैं और विश्वासघात करते हैं, उन्हें इस नरक में डाला जाता है। यह नरक गंदगी, रक्त और दुर्गंध से भरा हुआ बताया गया है।

कुंभीपाकम नरक

स्वार्थ के लिए पशु-पक्षियों की हत्या करने वालों को यहां खौलते तेल में डाला जाता है। यह नरक क्रूरता का दंड माना गया है।

विलपक नरक

जो ब्राह्मण मदिरा का सेवन करते हैं, उन्हें इस नरक की अग्नि में जलने की पीड़ा झेलनी पड़ती है।

अविसि नरक

झूठ बोलने और लोगों को धोखा देने वालों को यहां ऊंची जगह से नीचे गिराया जाता है। यह दंड बार-बार सहना पड़ता है।

ललाभक्षम नरक

बलात्कार और जबरदस्ती संबंध बनाने वालों के लिए यह नरक बताया गया है। यहां आत्मा को असहनीय यातनाएं दी जाती हैं।

असितापत्रम नरक

जो लोग अपने कर्तव्यों से भागते हैं और गैरजिम्मेदार जीवन जीते हैं, उन्हें इस नरक में तेज धार वाले अस्त्रों से पीड़ा दी जाती है।

कलसूत्रम नरक

बड़ों का अपमान करने और उनका आदर न करने वालों को यहां आग जैसी गर्म भूमि पर रखा जाता है।

सुकरमुखम नरक

दूसरों को परेशान करने और अत्याचार करने वालों की आत्मा इस नरक में कष्ट झेलती है। यहां उन्हें अपमान और पीड़ा का सामना करना पड़ता है।

महावीचि नरक

गौहत्या करने वालों को इस नरक में भेजा जाता है। यह स्थान रक्त और नुकीले कांटों से भरा हुआ बताया गया है।

शाल्मलि नरक

अनैतिक संबंध बनाने वाली स्त्रियों को इस नरक में जलते हुए कांटों को गले लगाने की यातना दी जाती है।

वज्रा कुठार नरक

पेड़ों को बिना कारण काटने वालों को यहां वज्र के समान कठोर प्रहार सहने पड़ते हैं।

दुर्धर नरक

जो लोग गरीबों और असहायों से अत्यधिक ब्याज वसूलते हैं, उन्हें इस नरक में बिच्छुओं और विषैले जीवों के बीच रखा जाता है।

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Garuda Purana

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Published on:

11 May 2026 02:58 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Garuda Purana: मृत्यु के बाद यमलोक के 16 नरक, जहां पापी आत्माओं को मिलती है सजा

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