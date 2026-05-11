Garuda Purana: मृत्यु के बाद यमलोक के 16 नरक, जहां पापी आत्माओं को मिलती है सजा

16 Narak in Garuda Purana| Chatgpt
Garuda Purana Death Secrets: गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजा और यमलोक के रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें 16 ऐसे भयानक नरकों का उल्लेख मिलता है, जहां इंसान को उसके पापों और कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। कहीं आत्मा को आग में जलाया जाता है तो कहीं खौलते तेल और विषैले जीवों के बीच यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ये वर्णन व्यक्ति को धर्म और अच्छे कर्मों की सीख देते हैं।
गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं के अनुसार, जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं और छल-कपट से जीवन बिताते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहां आत्मा को अंधेरे में बांधकर कठोर यातनाएं दी जाती हैं।
ऐसे स्त्री-पुरुष जो रिश्तों को केवल स्वार्थ और भोग की वस्तु समझते हैं, उन्हें इस नरक का दंड मिलता है। यहां आत्मा भय और पीड़ा में भटकती रहती है।
यह एक डरावनी नदी मानी जाती है, जिसमें रक्त, मल-मूत्र, विषैले जीव और आग की लपटें होती हैं। पापी आत्माओं को इस नदी को पार करना पड़ता है।
गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं के अनुसार, रत्न, सोना और धातुओं की चोरी करने वालों को इस नरक में अग्नि की भयंकर तपिश सहनी पड़ती है। यहां आत्मा को जलती हुई धातुओं के बीच रखा जाता है।
जो लोग विवाह के बिना संबंध बनाते हैं और विश्वासघात करते हैं, उन्हें इस नरक में डाला जाता है। यह नरक गंदगी, रक्त और दुर्गंध से भरा हुआ बताया गया है।
स्वार्थ के लिए पशु-पक्षियों की हत्या करने वालों को यहां खौलते तेल में डाला जाता है। यह नरक क्रूरता का दंड माना गया है।
जो ब्राह्मण मदिरा का सेवन करते हैं, उन्हें इस नरक की अग्नि में जलने की पीड़ा झेलनी पड़ती है।
झूठ बोलने और लोगों को धोखा देने वालों को यहां ऊंची जगह से नीचे गिराया जाता है। यह दंड बार-बार सहना पड़ता है।
बलात्कार और जबरदस्ती संबंध बनाने वालों के लिए यह नरक बताया गया है। यहां आत्मा को असहनीय यातनाएं दी जाती हैं।
जो लोग अपने कर्तव्यों से भागते हैं और गैरजिम्मेदार जीवन जीते हैं, उन्हें इस नरक में तेज धार वाले अस्त्रों से पीड़ा दी जाती है।
बड़ों का अपमान करने और उनका आदर न करने वालों को यहां आग जैसी गर्म भूमि पर रखा जाता है।
दूसरों को परेशान करने और अत्याचार करने वालों की आत्मा इस नरक में कष्ट झेलती है। यहां उन्हें अपमान और पीड़ा का सामना करना पड़ता है।
गौहत्या करने वालों को इस नरक में भेजा जाता है। यह स्थान रक्त और नुकीले कांटों से भरा हुआ बताया गया है।
अनैतिक संबंध बनाने वाली स्त्रियों को इस नरक में जलते हुए कांटों को गले लगाने की यातना दी जाती है।
पेड़ों को बिना कारण काटने वालों को यहां वज्र के समान कठोर प्रहार सहने पड़ते हैं।
जो लोग गरीबों और असहायों से अत्यधिक ब्याज वसूलते हैं, उन्हें इस नरक में बिच्छुओं और विषैले जीवों के बीच रखा जाता है।
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