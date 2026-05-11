Galantika Seva : भीषण गर्मी में शिवजी को ‘AC’ जैसा अहसास! जयपुर के मंदिरों में शुरू हुई यह खास परंपरा

Galantika Seva : जयपुर की भीषण गर्मी के बीच शिवालयों में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। 40 डिग्री तापमान में भगवान शिव को शीतलता पहुंचाने के लिए शहर के मंदिरों में पारंपरिक गलन्तिका सेवा शुरू हो चुकी है। समुद्र मंथन की पौराणिक मान्यता से जुड़ी इस सेवा में शिवलिंग पर लगातार जल टपकाकर अभिषेक किया जाता है। अधिक मास के चलते इस बार श्रद्धालुओं का उत्साह और भी बढ़ गया है, जिसके कारण कई मंदिरों में बुकिंग तक फुल हो चुकी है।