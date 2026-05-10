Dwidwadash Yoga: मई से जुलाई तक बदल सकती है आपकी लाइफ! ज्योतिषाचार्य से जानिए गुरु-शुक्र योग का पूरा असर

Dwidwadash Yoga : क्या आप जानते हैं कि आने वाले कुछ दिन आपकी जिंदगी में खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं? ज्योतिष शास्त्र के दो सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति (देवगुरू) और शुक्र (दानवगुरू) एक साथ आ रहे हैं। इस अद्भुत मेल को द्विगुरू योग (द्विद्वादश योग) कहा जाता है। ज्योतिषाचार्य प्रमोद शर्मा के अनुसार 14 मई से 4 जुलाई तक चलने वाला यह 47 दिनों का सफर, प्रेम से लेकर पैसे तक, आपकी लाइफ में बड़े बदलाव करने वाला है।