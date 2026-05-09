Dwi Dwadash Yog का बड़ा असर, 11 मई से मेष, सिंह समेत इन 2 राशियों को धन, नौकरी और मान-सम्मान का लाभ

Dwi Dwadash Yog : 11 मई 2026 से बनने वाला शनि और मंगल का द्विद्वादश योग कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब दो शक्तिशाली ग्रह विशेष स्थिति में आते हैं, तो उसका प्रभाव धन, करियर और पारिवारिक जीवन पर साफ दिखाई देता है। इस बार मंगल के मेष राशि में गोचर करते ही शनि के साथ द्विद्वादश योग बनेगा, जिसे बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। इस शुभ योग के असर से कुछ राशियों को लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिल सकती है। वहीं धन लाभ, नौकरी में सफलता और समाज में मान-सम्मान बढ़ने के भी प्रबल योग बन रहे हैं।