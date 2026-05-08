साप्ताहिक राशिफल 10-16 मई 2026: मेष से कन्या राशि तक जानें करियर, धन और प्रेम जीवन का हाल

Saptahik Rashifal 10 May To 16 May 2026 :Weekly Horoscope: मई 2026 का यह नया सप्ताह कई राशियों के लिए नई उम्मीदें, अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। किसी को करियर और कारोबार में सफलता मिलेगी तो किसी को रिश्तों और सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी। ग्रह-नक्षत्रों की चाल इस सप्ताह आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए 10 से 16 मई 2026 तक मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह।