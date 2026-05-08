Daily Horoscope 9 May 2026: मेष, धनु और तुला वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें सभी 12 राशियों का लक, लकी कलर और शुभ अंक

Daily Horoscope 9 May 2026: हिंदू धर्म में ग्रह-नक्षत्रों और पंचांग का विशेष महत्व माना जाता है। यही वजह है कि लोग अपने दिन की शुरुआत से पहले राशिफल जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। 9 मई 2026, शनिवार का दिन कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। आज कुछ राशियों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों को अपने व्यवहार और फैसलों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, मेष, धनु और तुला समेत कई राशियों के लिए दिन सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है।