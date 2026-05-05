Shani Jayanti 2026 Remedies: क्यों खास है शनि जयंती 2026 का शनिवार? जानें तिथि, पूजा विधि और असरदार उपाय

Shani Jayanti 2026 Remedies:शनि जयंती, जिसे शनि अमावस्या भी कहते हैं, हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। लोगों का मानना ​​है कि इसी दिन भगवान शनि सूर्य देव और देवी छाया के बेट का जन्म हुआ था। इसीलिए बहुत से लोग शनि जयंती को भगवान शनि की पूजा करने का सबसे अच्छा समय मानते हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से अच्छी किस्मत आती है और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहता है। आइए जानते हैं पंडित प्रमोद शर्मा से 2026 में शनि जयंती कब है, पूजा करने का सही तरीका क्या है, और कुछ आसान तरीके जिनसे आप भगवान शनि को खुश रख सकते हैं।