Shani Jayanti 2026 Remedies: क्यों खास है शनि जयंती 2026 का शनिवार? जानें तिथि, पूजा विधि और असरदार उपाय

Shani Jayanti 2026 Simple Remedie : शनि अमावस्या 2026 (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Shani Jayanti 2026 Remedies:शनि जयंती, जिसे शनि अमावस्या भी कहते हैं, हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। लोगों का मानना है कि इसी दिन भगवान शनि सूर्य देव और देवी छाया के बेट का जन्म हुआ था। इसीलिए बहुत से लोग शनि जयंती को भगवान शनि की पूजा करने का सबसे अच्छा समय मानते हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से अच्छी किस्मत आती है और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहता है। आइए जानते हैं पंडित प्रमोद शर्मा से 2026 में शनि जयंती कब है, पूजा करने का सही तरीका क्या है, और कुछ आसान तरीके जिनसे आप भगवान शनि को खुश रख सकते हैं।
हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अमावस्या शनिवार, 16 मई को सुबह 4:12 बजे शुरू होगी और रविवार, 17 मई को देर रात 1:31 बजे खत्म होगी। क्योंकि सूर्योदय के समय मुख्य तिथि 16 मई है, इसलिए 2026 में शनि जयंती उसी दिन मनाई जाएगी। इस साल, यह शनिवार को पड़ रही है जो पारंपरिक रूप से भगवान शनि का दिन है। इसलिए इस तिथि पर पूजा करने का खास महत्व है।
सुबह जल्दी नहाकर साफ कपड़े पहनें। एक छोटी चौकी पर काला कपड़ा बिछाकर अपनी पूजा की जगह बनाएं और उस पर शनि देव की मूर्ति या तस्वीर रखें। मूर्ति को पंचगव्य, पंचामृत या घर में मौजूद किसी भी दूसरी पवित्र चीज से नहलाएं।
इसके बाद, मूर्ति पर थोड़ा कुमकुम (सिंदूर) और काजल लगाएं। शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीया जरूर जलाएं। धूप और पूजा की दूसरी आम चीजों का इस्तेमाल करें। आज तेल से बनी मिठाइयां और फूल बहुत अच्छे भोग होते हैं। ऐसा करते समय, शनि देव के मंत्रों का जाप करें।
शनि चालीसा पढ़ने के बाद, आरती (दीये से पूजा) करें, और आखिर में, पूजा के दौरान हुई किसी भी गलती के लिए मामाफी मांगें। लोगों का मानना है कि इस दिन शनि देव की सही तरीके से पूजा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और आपकी कुंडली में शनि की स्थिति से होने वाले बुरे असर कम हो सकते हैं।
शनि जयंती पर आप कुछ आसान काम कर सकते हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि इससे शनि देव खुश रहते हैं और बुरी किस्मत से छुटकारा मिलता है। काले चने का प्रसाद बनाकर बंदरों को खिलाएं या आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा सकते हैं, दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं।
शनि मंत्रों का जाप करना उनकी कृपा पाने का एक और अच्छा तरीका है। “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 108 बार जाप करें, या पंचोपचार मंत्र: “ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः” का जाप करें।
शनि जयंती पर, पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल मिला पानी डालें, और उसके नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं। माना जाता है कि यह आसान सा तरीका आपके जीवन में भगवान शनि की कृपा बनाए रखने में मदद करता है।
किसी जरूरतमंद को काली चीजें जैसे जूते, छाता, या तिल देने के बारे में सोचें। यह खास तौर पर शनि अमावस्या पर करने की सलाह दी जाती है और कहा जाता है कि इससे भगवान शनि के बुरे असर कम होते हैं। दान का छोटा सा काम भी मायने रखता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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