Mangal Gochar 2026 : मंगल गोचर : 11 मई से ‘मंगल फायर फेज’ शुरू, 8 राशियों के लिए चेतावनी का समय

Mangal Gochar 2026 : ज्योतिष शास्त्र में 'अंगारक' और 'सेनापति' माने जाने वाले मंगल ग्रह 11 मई, 2026 को अपनी स्वराशि मेष (Aries) में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर 21 जून तक रहेगा। वैसे तो मंगल साहस और ऊर्जा के प्रतीक हैं, लेकिन जब वे अपनी अग्नि तत्व वाली राशि में आते हैं, तो उनकी गर्मी कुछ राशियों के लिए 'आग में घी' का काम कर सकती है।