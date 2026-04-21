Grah Gochar 2026: मई में बुध, मंगल और सूर्य बदलेंगे चाल, बनेगा बुधादित्य राजयोग, इन राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ

Grah Gochar in May 2026 3 ग्रहों के महागोचर से बनेंगे बड़े राजयोग|Chatgpt
Grah Gochar 2026 in May: मई का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान बुध, मंगल और सूर्य अपनी चाल बदलेंगे। इन प्रमुख ग्रहों के गोचर से कई शुभ राजयोग बनेंगे, जो कई राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। खासतौर पर मेष राशि के जातकों को इस अवधि में अधिक लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि उनके लिए अनुकूल ग्रह संयोग बन रहे हैं। मंगल के अपनी राशि में प्रवेश और शनि के साथ युति समाप्त होने से नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और ऊर्जा में वृद्धि होगी। वहीं बुध और सूर्य के वृषभ राशि में आने से बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो करियर, धन और सफलता के नए अवसर प्रदान कर सकता है।
मंगल अभी मीन राशि में है, जहां शनि के साथ इसकी युति कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रही। लेकिन 11 मई को मंगल अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करेगा। इस बदलाव के साथ ही शनि-मंगल की अशुभ युति समाप्त हो जाएगी। इसका असर यह होगा कि रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे और ऊर्जा में वृद्धि होगी।
मध्य मई में बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और कुछ ही समय बाद सूर्य भी वहीं आ जाएगा। इन दोनों ग्रहों की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो बुद्धि, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक प्रगति का संकेत देता है। यह योग विशेष रूप से करियर और वित्तीय मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
मेष राशि वालों के लिए यह महीना काफी खास रहेगा। सूर्य और बुध का प्रभाव आपको आत्मविश्वास देगा। करियर में उन्नति, प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मेहनत जरूर अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल भी अच्छा मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए मई लाभदायक रहेगा। मंगल का प्रभाव और बुध-सूर्य का संयोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। सैलरी बढ़ने या नए आय स्रोत मिलने के योग हैं। पारिवारिक जीवन भी संतुलित रहेगा और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।
मकर राशि वालों को इस दौरान परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा या नए अवसरों की योजना बन सकती है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय निजी जीवन में राहत लेकर आएगा। पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी, जिससे मानसिक संतुलन बना रहेगा।
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