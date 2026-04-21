21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Grah Gochar 2026: मई में बुध, मंगल और सूर्य बदलेंगे चाल, बनेगा बुधादित्य राजयोग, इन राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ

Grah Gochar 2026 in May: मई 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान बुध, मंगल और सूर्य अपनी-अपनी राशियों में परिवर्तन करेंगे, जिससे कई शुभ योग बनेंगे। खास तौर पर बुध और सूर्य के मिलन से बनने वाला 'बुधादित्य राजयोग' कई राशियों के लिए तरक्की और सफलता के नए रास्ते खोल सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Apr 21, 2026

Budh Gochar 2026, Mangal Gochar May 2026,

Grah Gochar in May 2026 3 ग्रहों के महागोचर से बनेंगे बड़े राजयोग|Chatgpt

Grah Gochar 2026 in May: मई का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान बुध, मंगल और सूर्य अपनी चाल बदलेंगे। इन प्रमुख ग्रहों के गोचर से कई शुभ राजयोग बनेंगे, जो कई राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। खासतौर पर मेष राशि के जातकों को इस अवधि में अधिक लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि उनके लिए अनुकूल ग्रह संयोग बन रहे हैं। मंगल के अपनी राशि में प्रवेश और शनि के साथ युति समाप्त होने से नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और ऊर्जा में वृद्धि होगी। वहीं बुध और सूर्य के वृषभ राशि में आने से बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो करियर, धन और सफलता के नए अवसर प्रदान कर सकता है।

मंगल का परिवर्तन- राहत और नई ऊर्जा

मंगल अभी मीन राशि में है, जहां शनि के साथ इसकी युति कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रही। लेकिन 11 मई को मंगल अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करेगा। इस बदलाव के साथ ही शनि-मंगल की अशुभ युति समाप्त हो जाएगी। इसका असर यह होगा कि रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे और ऊर्जा में वृद्धि होगी।

बुध और सूर्य का संयोग- बुधादित्य राजयोग

मध्य मई में बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और कुछ ही समय बाद सूर्य भी वहीं आ जाएगा। इन दोनों ग्रहों की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो बुद्धि, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक प्रगति का संकेत देता है। यह योग विशेष रूप से करियर और वित्तीय मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

मेष राशि- करियर में चमक और नए अवसर

मेष राशि वालों के लिए यह महीना काफी खास रहेगा। सूर्य और बुध का प्रभाव आपको आत्मविश्वास देगा। करियर में उन्नति, प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मेहनत जरूर अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल भी अच्छा मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है।

वृषभ राशि- धन और स्थिरता का समय

वृषभ राशि के जातकों के लिए मई लाभदायक रहेगा। मंगल का प्रभाव और बुध-सूर्य का संयोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। सैलरी बढ़ने या नए आय स्रोत मिलने के योग हैं। पारिवारिक जीवन भी संतुलित रहेगा और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

मकर राशि- भाग्य का साथ और सम्मान

मकर राशि वालों को इस दौरान परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा या नए अवसरों की योजना बन सकती है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।

वृश्चिक राशि- रिश्तों में सुधार

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय निजी जीवन में राहत लेकर आएगा। पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी, जिससे मानसिक संतुलन बना रहेगा।

ये भी पढ़ें

Vishnu Blessings Lucky Rashiyan: वृषभ, कर्क, सिंह और तुला पर रहती है श्रीहरि की असीम कृपा, कभी नहीं होती पैसों की तंगी
राशिफल
vishnu blessings lucky rashiyan, bhagwan vishnu priya rashi,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

Updated on:

21 Apr 2026 03:27 pm

Published on:

21 Apr 2026 03:25 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Grah Gochar 2026: मई में बुध, मंगल और सूर्य बदलेंगे चाल, बनेगा बुधादित्य राजयोग, इन राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vishnu Blessings Lucky Rashiyan: वृषभ, कर्क, सिंह और तुला पर रहती है श्रीहरि की असीम कृपा, कभी नहीं होती पैसों की तंगी

vishnu blessings lucky rashiyan, bhagwan vishnu priya rashi,
राशिफल

Budh Gochar April End 2026: अप्रैल के अंत में बड़ा ज्योतिषीय बदलाव: मीन से मेष में बुध का गोचर, मेष, मिथुन समेत इन राशियों की बदलेगी किस्मत

Mercury Transit 2026, Budh Gochar Impact,
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 21 April: आज का राशिफल 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल, जानें लकी नंबर और शुभ रंग

Aaj Ka Rashifal 21 April 2026
राशिफल

Dwidwadash Yog 2026: बुद्धि और कर्म का मिलन, इन राशियों के लिए आएगा सफलता और धन का सुनहरा मौका

dwidwadash yog 2026, budh shani yog 2026,
राशिफल

Tarot Rashifal: 21 अप्रैल टैरो भविष्यवाणी: मेष-सिंह को मिलेगा बड़ा फायदा, वृषभ और मिथुन के लिए चुनौती भरा दिन

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 April 2026, Tarot Horoscope Today 21 April 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.