Grah Gochar 2026: मई में बुध, मंगल और सूर्य बदलेंगे चाल, बनेगा बुधादित्य राजयोग, इन राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ

Grah Gochar 2026 in May: मई का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान बुध, मंगल और सूर्य अपनी चाल बदलेंगे। इन प्रमुख ग्रहों के गोचर से कई शुभ राजयोग बनेंगे, जो कई राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। खासतौर पर मेष राशि के जातकों को इस अवधि में अधिक लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि उनके लिए अनुकूल ग्रह संयोग बन रहे हैं। मंगल के अपनी राशि में प्रवेश और शनि के साथ युति समाप्त होने से नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और ऊर्जा में वृद्धि होगी। वहीं बुध और सूर्य के वृषभ राशि में आने से बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो करियर, धन और सफलता के नए अवसर प्रदान कर सकता है।