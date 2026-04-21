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Vishnu Blessings Lucky Rashiyan: वृषभ, कर्क, सिंह और तुला पर रहती है श्रीहरि की असीम कृपा, कभी नहीं होती पैसों की तंगी

Vishnu Blessings Lucky Rashiyan: मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक मजबूती बनी रहती है।ज्योतिष अनुसार वृषभ, कर्क, सिंह और तुला राशि पर श्रीहरि की विशेष कृपा रहती है, जिससे इन्हें धन और सफलता के अच्छे अवसर मिलते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 21, 2026

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भगवान विष्णु की प्रिय राशियां| Chatgpt

Vishnu Blessings Lucky Rashiyan: हिंदू मान्यताओं के अनुसार, जिस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, उसके जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। ऐसे लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन में कम ही परेशानियों का सामना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, कुछ राशियां ऐसी मानी जाती हैं जिन पर श्रीहरि की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। इन राशियों के जातकों को धन, सफलता और सम्मान आसानी से प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वृषभ, कर्क, सिंह और तुला राशि के बारे में, जिन पर भगवान विष्णु की असीम कृपा मानी जाती है।

Vishnu Kripa Rashi: इन 4 राशियों पर मेहरबान हैं भगवान विष्णु

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। इनके स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं, जो सुख-सुविधा और धन के कारक माने जाते हैं। यही कारण है कि इस राशि के लोगों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। ये लोग अपने कार्यों में पूरी लगन और ईमानदारी दिखाते हैं, जिसका फल इन्हें समय के साथ अवश्य मिलता है। आर्थिक रूप से ये धीरे-धीरे मजबूत होते हैं और जीवन में कभी बड़ी तंगी का सामना नहीं करना पड़ता।

तुला राशि

तुला राशि के जातक स्वभाव से संतुलित और सौम्य होते हैं। शुक्र ग्रह के प्रभाव से इनमें कला, सौंदर्य और आकर्षण की विशेषता होती है। भगवान विष्णु की कृपा से ये लोग अपने जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। सामाजिक जीवन में इनकी छवि अच्छी रहती है और लोग इनकी सलाह को महत्व देते हैं। धन और ऐश्वर्य भी इनके जीवन में स्थिर रूप से बना रहता है।

कर्क राशि

कर्क राशि के लोग भावुक और संवेदनशील होते हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनके अंदर गहरी समझ और रचनात्मकता होती है। यदि ये लोग सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, तो उन्हें मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। जीवन के उतार-चढ़ाव में भी ये संतुलन बनाए रखने में सक्षम होते हैं और परिवार के लिए एक मजबूत आधार बनते हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। सूर्य के प्रभाव से इनमें नेतृत्व की क्षमता होती है। भगवान विष्णु की कृपा से ये लोग समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। इनके निर्णय मजबूत होते हैं और ये हर चुनौती का सामना साहस के साथ करते हैं। इन्हें जीवन में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, जो इन्हें अलग पहचान दिलाती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

21 Apr 2026 10:50 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Vishnu Blessings Lucky Rashiyan: वृषभ, कर्क, सिंह और तुला पर रहती है श्रीहरि की असीम कृपा, कभी नहीं होती पैसों की तंगी

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