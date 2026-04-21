Vishnu Blessings Lucky Rashiyan: वृषभ, कर्क, सिंह और तुला पर रहती है श्रीहरि की असीम कृपा, कभी नहीं होती पैसों की तंगी

Vishnu Blessings Lucky Rashiyan: हिंदू मान्यताओं के अनुसार, जिस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, उसके जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। ऐसे लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन में कम ही परेशानियों का सामना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, कुछ राशियां ऐसी मानी जाती हैं जिन पर श्रीहरि की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। इन राशियों के जातकों को धन, सफलता और सम्मान आसानी से प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वृषभ, कर्क, सिंह और तुला राशि के बारे में, जिन पर भगवान विष्णु की असीम कृपा मानी जाती है।