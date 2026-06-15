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राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 15 जून 2026: मिथुन, सिंह समेत इन राशियों को मिल सकता है लाभ, जानें सोमवार का भविष्यफल

Today Horoscope 15 June 2026: 15 जून 2026 सोमवार का राशिफल पढ़ें। मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए करियर, धन, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन से जुड़े संकेत जानें।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 15, 2026

15 June 2026 Horoscope, Monday Horoscope

Aaj Ka Rashifal 15 June 2026: सोमवार राशिफल 15 जून 2026: कई राशियों के लिए बदलाव और अवसर का दिन (फोटो सोर्स: पत्रिका)

Aaj Ka Rashifal 15 June 2026: 15 जून 2026 सोमवार का दिन कई राशियों के लिए आर्थिक और भावनात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि है और मिथुन संक्रांति का विशेष संयोग बन रहा है। मेष, सिंह और तुला राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में लाभ मिल सकता है, वहीं कुछ राशियों को रिश्तों और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी। पढ़ें पंडित मुकेश भारद्वाज का आज का राशिफल।

मेष राशिफल

कार्यों को निश्चित करने में कठिनाई महसूस करेंगे, फिर भी आर्थिक रूप से दिन बेहतर रह सकता है। शिक्षा और एकाग्रता से जुड़े विषयों में थोड़ी परेशानी रहेगी। भावनात्मक संबंधों पर निर्भरता बढ़ेगी।

  • शुभ रंग: ग्रे (Grey)
  • शुभ अंक: 8

वृषभ राशिफल

कार्यकुशलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अधिक संवेदनशील होने से बचें। पुराने विवाद सामने आने से परेशानी का अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं। धन निवेश करने में सावधानी रखनी होगी।

  • शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (Off-White)
  • शुभ अंक: 5

मिथुन राशिफल

नकारात्मक विचारों से दूरी बनानी होगी। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। पूर्व-निर्धारित कार्यक्रमों के बदलने से तनाव रहेगा। मन पर अत्यधिक भावुकता हावी न होने दें।

  • शुभ रंग: पर्पल (Purple)
  • शुभ अंक: 9

कर्क राशिफल

व्यर्थ के विवादों से दूरी बनानी होगी। बातचीत में शब्दों का चयन सावधानी से करें। आर्थिक मामलों में पुरानी देनदारियां चुकानी पड़ सकती हैं। मनोरंजन और आनंद से जुड़े कार्यक्रमों के प्रति आकर्षित होंगे। भाई-बहनों से सार्थक बातचीत होगी।

  • शुभ रंग: पर्ल व्हाइट (Pearl White)
  • शुभ अंक: 2

सिंह राशिफल

आर्थिक मामलों में अपेक्षित परिणाम पाने में सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को अपना फोकस बनाए रखना होगा। मित्रों द्वारा बनाए गए कार्यक्रम लक्ष्यों से दूर ले जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं।

  • शुभ रंग: ब्राउन (Brown)
  • शुभ अंक: 7

कन्या राशिफल

कार्यों की गति तेज़ रहेगी, परंतु त्रुटिरहित कार्य करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। नए भावनात्मक संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। उच्च अधिकारियों से तारतम्य बेहतर होगा।

  • शुभ रंग: कॉफी (Coffee)
  • शुभ अंक: 4

तुला राशिफल

कार्यों में एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल लगेगा। भावनात्मक संबंधों में छोटी बहस बड़े तनाव का रूप ले सकती है, इसलिए सावधानी रखनी होगी। इंटरव्यू में सफलता की संभावना है, प्रयत्नशील रहें।

  • शुभ रंग: सिल्वर (Silver)
  • शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशिफल

वास्तविक चीजों की अनदेखी करना बाद में परेशानी में डाल सकता है। भावनात्मक संबंधों में पारदर्शिता रखनी होगी। कार्यों के आर्थिक लाभ में परिवर्तित होने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अभिभावकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

  • शुभ रंग: मैरून (Maroon)
  • शुभ अंक: 1

धनु राशिफल

सामूहिक गतिविधियों की अपेक्षा एकल कार्यों में जल्दी सफलता मिल सकती है। भावनात्मक संबंधों से निराशा का अनुभव करेंगे। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी।

  • शुभ रंग: डार्क येलो (Dark Yellow)
  • शुभ अंक: 3

मकर राशिफल

अपने कार्यों पर पूरी तरह एकाग्रचित्त रहना होगा। विवादों से दूरी बनाएं। विरोधी पुराने मामलों को लेकर परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों या यात्रा में शामिल होना तनाव कम करने में सहायक रहेगा।

  • शुभ रंग: पर्पल (Purple)
  • शुभ अंक: 7

कुंभ राशिफल

नकारात्मक विचारों और व्यक्तियों को जीवन पर हावी न होने दें। दूरदर्शिता और अनुशासन के साथ कार्य करना होगा। तात्कालिक लाभ की अपेक्षा लंबी अवधि की योजनाओं से जुड़ने की आवश्यकता रहेगी, सावधानी रखें।

  • शुभ रंग: ऑरेंज (Orange)
  • शुभ अंक: 8

मीन राशिफल

उच्च अधिकारियों से तनाव लेने से बचना होगा। कार्यों की गति धीमी रखें। नए प्रोजेक्ट शुरू करने में जल्दबाजी की अपेक्षा धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। भावनात्मक संबंधों में साथी की बात को महत्व देना संबंधों के लिए बेहतर रहेगा।

  • शुभ रंग: गोल्डन ग्रीन (Golden Green)
  • शुभ अंक: 3

Mallikarjuna Jyotirlinga: श्रीशैलम में जहां शिव-पार्वती साथ विराजते हैं, अमावस्या से जुड़ी है धार्मिक मान्यता

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राशिफल 2026

Updated on:

15 Jun 2026 06:40 am

Published on:

15 Jun 2026 06:38 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal, 15 जून 2026: मिथुन, सिंह समेत इन राशियों को मिल सकता है लाभ, जानें सोमवार का भविष्यफल

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