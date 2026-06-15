Aaj Ka Rashifal, 15 जून 2026: मिथुन, सिंह समेत इन राशियों को मिल सकता है लाभ, जानें सोमवार का भविष्यफल

उच्च अधिकारियों से तनाव लेने से बचना होगा। कार्यों की गति धीमी रखें। नए प्रोजेक्ट शुरू करने में जल्दबाजी की अपेक्षा धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। भावनात्मक संबंधों में साथी की बात को महत्व देना संबंधों के लिए बेहतर रहेगा।