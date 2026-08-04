Aaj Ka Rashifal 4 August 2026: सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal 4 August 2026- सावन का पहला मंगलवार भगवान शिव के साथ माता पार्वती की आराधना करने का दिन माना जाता है। इस दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है जिसे ज्यादातर महिलाएं और युवतियां रखती है। वहीं,4 अगस्त 2026 का राशिफल कई राशियों के लिए नए अवसर और शुभ संकेत लेकर आया है। कुछ लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी, जबकि कई राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग हैं। जानिए 4 अगस्त 2026 का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope)।