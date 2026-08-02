2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 2 August 2026: 12 राशियों के कैसा रहेगा रविवार का दिन? जानिए दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal- 2 अगस्त का दिन सभी आपके के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। जानिए 2 अगस्त का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Aug 02, 2026

Aaj Ka Rashifal 2 August 2026 Daily Horoscope Aries to Pisces prediction

Aaj Ka Rashifal 2 August 2026 - जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 2 August 2026- सावन का पहला रविवार जहां लोग छुट्टी होने के कारण भगवान शिव की पूजा में व्यस्त होंगे। वहीं, 2 अगस्त 2026 का राशिफल कई राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है. कुछ लोगों को सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत रहेगी। आज कुछ राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जानिए 2 अगस्त का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल। (Daily Horoscope)

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि को सर्वजन हित के कार्यों में झुकना पड़ेगा। सभी का सहयोग लेने के लिए सही योजना बनानी होगी। वहां सुख में वृद्धि हो सकती है।

शुभ रंग- डार्क ग्रीन
शुभ अंक- 6

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि वाले लोग नियमित कार्यों की अपेक्षा में नए अनुबंध प्राप्त करने के लिए जोड़-तोड़ करते दिखाई दे सकते हैं। धन खर्च बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

शुभ रंग- क्रीम
शुभ अंक- 4

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि को व्याहारिक सम्बन्धों का लाभ मिलेगा। जनसंपर्क बड़े का राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नकारात्मकता से दूर रहे।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि को कार्यों की गुणवत्ता के प्रति सचेत रहना होगा। दीर्घकालीन योजनाएं लाभान्वित कर सकती हैं। दांपत्य जीवन की समस्याएं दूर होगी।

शुभ रंग- येलो
शुभ अंक- 9

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि को संतान के प्रति अधिक कठोर होने से बचना होगा। अनुशासनहीनता पर चिंतित रहेंगे व्यावसायिक यात्राएं सफल रहेगी। कलात्मक अभिरुचिया बढ़ेगी।

शुभ रंग- ऑरेंज
शुभ अंक- 7

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि को परिवार में सद्भावना के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। तनावपूर्ण स्थितियों को संभालने की दक्षता सम्मान दिलाएगी। विदेश व्यापार और शिक्षा से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी। शुभ समाचार मिलेंगे।

शुभ रंग- एमराल्ड
शुभ अंक- 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि वाले कानून से जुड़े विरोधी मौके का फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रिय जनों से मुलाकात की संभावना है। बहुप्रतीक्षित प्रिय जनों से मुलाकात प्रसन्नता देगी।

शुभ रंग- एक्वा
शुभ अंक- 2

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि को आधार हीन आरोपों के जवाब देने पड़ सकते हैं। भौतिक सुखों से जुड़े संसाधनों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। लोकहित में धन खर्च होगा।

शुभ रंग- पिंक
शुभ अंक- 2

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला दिन हो सकता है। परिश्रम को ईश्वरीय समर्थन मिलेगा। भावनात्मक संबंधों में शिथिलता महसूस होगी।

शुभ रंग- ब्राउन
शुभ अंक- 5

Masik Rashifal August 2026: अगस्त में किस राशि को मिलेगा धन लाभ, किसे रहना होगा बेहद सतर्क, जानिए मासिक राशिफल में

ये भी पढ़ें
Monthly Horoscope Masik Rashifal August 2026

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि को दूर दृष्टि से कुछ खास फैसले लेने होंगे। निकटतम लोगों को विश्वास में लेना होगा। पुरानी व्यवस्था में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। आसपास की घटनाओं पर नजर रखें।

शुभ रंग- ग्रे
शुभ अंक- 6

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि को उच्च अधिकारी की सहयोग मांगे ऐसा सामर्थ्य दिखाई देगा। सूझबूझ और जोड़-तोड़ से हर स्थिति में से राह निकालने में सफल रहेंगे लेकिन नकारात्मकता से दूरी बनानी होगी।

शुभ रंग- स्काई ब्ल्यू
शुभ अंक- 4

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि को व्यवस्थाओं से असंतुष्ट रह सकते हैं। प्रिय जनों का साथ मिलना मुश्किल रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में शांति मिलेगी मित्रों से सहयोग मिलेगा।

शुभ रंग- गोल्डन
शुभ अंक- 3

Tarot Masik Rashifal August 2026: मेष, वृषभ, कुंभ, मीन समेत इन राशियों के कैसा रहने वाला है अगस्त? जानिए मासिक राशिफल में

ये भी पढ़ें
Tarot Masik Rashifal Monthly Horoscope August 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Aug 2026 05:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 2 August 2026: 12 राशियों के कैसा रहेगा रविवार का दिन? जानिए दैनिक राशिफल में

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 1 August 2026: दैनिक राशिफल में पढ़ें सभी मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 1 August 2026 Daily Horoscope Aries to Pisces prediction
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 31 July 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 31 July 2026 Daily Horoscope Aries to Pisces prediction
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 July 2026: आज भाग्य देगा साथ या आएंगी मुश्किलें? पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 30 July 2026 Daily Horoscope Aries to Pisces prediction
राशिफल

Masik Rashifal August 2026: अगस्त में किस राशि को मिलेगा धन लाभ, किसे रहना होगा बेहद सतर्क, जानिए मासिक राशिफल में

Monthly Horoscope Masik Rashifal August 2026
राशिफल

Tarot Masik Rashifal August 2026: मेष, वृषभ, कुंभ, मीन समेत इन राशियों के कैसा रहने वाला है अगस्त? जानिए मासिक राशिफल में

Tarot Masik Rashifal Monthly Horoscope August 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.