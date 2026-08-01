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Aaj Ka Rashifal 1 August 2026: दैनिक राशिफल में पढ़ें सभी मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal- 1 अगस्त का दिन सभी आपके के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। जानिए 1 अगस्त का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Aug 01, 2026

Aaj Ka Rashifal 1 August 2026 Daily Horoscope Aries to Pisces prediction

Aaj Ka Rashifal 1 August 2026 - जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 1 August 2026- सावन के तीसरे दिन यानी 1 अगस्त 2026 का राशिफल कई राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है तो वहीं, कुछ लोगों को सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत रहेगी। आज कुछ राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जानिए 1 अगस्त का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल। (Daily Horoscope)

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि की अपेक्षाएं पूरी होगी। विलासिता और मनोरंजन से जुड़े कार्यों कार्यक्रमों में परिवार और मित्रों के साथ शामिल होने के संयोग बनेंगे। नए व्यवसाय के बारे में योजनाएं बनेगी।

शुभ रंग- लैवेंडर
शुभ अंक- 7

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृष राशि के पुराने गतिरोध दूर होंगे। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं रह सकते हैं।

शुभ रंग- पीच
शुभ अंक- 9

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा सहयोग मिलना कठिन है। व्यक्तिगत क्षमता से परिणाम निकालने होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। नियम और क़ानून की पालना करे।

शुभ रंग- स्काई ब्ल्यू
शुभ अंक- 5

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि को समस्याओं के समाधान के लिए मित्रों और परिवारजनों पर निर्भर रहना होगा। व्यवहार में कठोरता या अनुशासनहीनता से परेशानियां बढ़ सकती हैं। बचत खर्च होने के योग बन रहे हैं।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 8

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि के लिए धन की पर्याप्त उपलब्धता रहेंगी। नए कार्य प्रारंभ होंगे। घर परिवार में वातावरण तनाव पूर्ण होने से बचाना होगा।

शुभ रंग- एमरल्ड
शुभ अंक- 3

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों से अच्छे धन लाभ की उम्मीद रख सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में नए जुड़ाव तनाव और आनंद दोनों मिलने की संभावना है।

शुभ रंग- एक्वा
शुभ अंक- 4

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि के लिए सामान्य से अधिक परिश्रम का दिन रहेगा। आर्थिक लाभ पर मेहनत का फल भी मन मुताबिक मिलने से प्रसन्नता रहेगी। वैवाहिक जीवन में तनाव के बाद सुलह
की स्थितियां बनेंगी।

शुभ रंग- पिंक
शुभ अंक- 1

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि के सामान्य से बेहतर दिन है। योजनाओं को पूरा करने में सभी का सहयोग प्राप्त होगा। पुराने वादे पूरे करने होंगे। मित्रों से मुलाकात अपेक्षा से बेहतर रहेगी।

शुभ रंग- मेहरून
शुभ अंक- 2

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि को प्रतियोगी परीक्षाओं में परिश्रम का फल मिलेगा। इंटरव्यू सफलता मिलने के असर है। किसी खास मित्र से मुलाकात आनन्दित करेगी।

शुभ रंग- पिकॉक ब्ल्यू
शुभ अंक- 4

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि के लिए जिज्ञासा अनुसंधान को प्रेरित करेंगी। पारिवारिक कार्यक्रमो में अतिरिक्त धन खर्च होने की संभावना है। गुरुजनों का सहयोग मिलेगा।

शुभ रंग- ब्राउन
शुभ अंक- 1

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि का शानदार दिन रहने की संभावना है लेकिन लक्ष्य यथार्थवादी रखने होंगे। प्रेम संबंधों में दूरी के बावजूद मधुरता बनी रहेगी।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 7

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि को लापरवाही से बचना होगा। पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए लंबी दूरी की योजना बन सकती है।

शुभ रंग- ऑरेंज कलर
शुभ अंक- 9

Masik Rashifal August 2026: अगस्त में किस राशि को मिलेगा धन लाभ, किसे रहना होगा बेहद सतर्क, जानिए मासिक राशिफल में

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Monthly Horoscope Masik Rashifal August 2026

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Published on:

01 Aug 2026 05:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 1 August 2026: दैनिक राशिफल में पढ़ें सभी मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल

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