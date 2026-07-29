Aaj Ka Rashifal 29 July 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानिए दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal 29 July 2026-29 जुलाई 2026 का राशिफल कई राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है, वहीं कुछ लोगों को सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत रहेगी। आज कुछ राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं, कुछ लोगों को स्वास्थ्य, विवाद और जल्दबाजी से बचने की जरूरत होगी।जानिए 29 जुलाई का सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल। (Daily Horoscope)