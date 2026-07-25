Tarot Weekly Horoscope 26 July-1 August 2026: मेष से मीन राशि तक, जानें कैसा रहेगा यह सप्ताह?

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों को इस हफ्ते काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि इस हफ्ते आपके कुछ काम आखिरी क्षणों में अटक जाएं। आपको सलाह है कि जायदाद और संपत्ति संबंधी मामलों में सोच समझकर ही निर्णय लें। अगर आप यात्रा पर कहीं जा रहे हैं तो घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके जाएं। परिवार में विवाद की संभावना है और जीवनसाथी से अपेक्षित सहयोग न मिल पाने की वजह से मन भारी हो सकता है।