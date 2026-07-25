Saptahik Rashifal July 26 to August 1 2026: कैसा रहेगा आपका यह सप्ताह? अपनी राशि के अनुसार जानें साप्ताहिक राशिफल में

यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर या कारोबार से जुड़ी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इससे आपके घर का माहौल खुशहाल रहेगा। विदेश में पढ़ाई या व्यवसाय की तैयारी कर रहे लोगों के सामने आ रहीं बाधाएं दूर होंगी। नौकरीपेशा जातकों के लिए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं और बचत में भी इजाफा होगा। कारोबारियों को सप्ताह की शुरुआत से ही मुनाफा मिलने के आसार हैं। यह समय निवेश के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के दूसरे हिस्से में व्यापार से जुड़ी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। कोर्ट-कचहरी से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में जा सकता है या विरोधी समझौते की पहल कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिहाज से सप्ताह अनुकूल रहेगा। हाल की कोई दोस्ती प्रेम में बदल सकती है। जीवनसाथी के साथ घूमने जाने की संभावना है। यात्रा आनंददायक और यादगार रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।