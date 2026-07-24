Saptahik Rashifal 27 July-2 August 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह? जानिए Weekly Horoscope में

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Saptahik Rashifal 27 July-2 August 2026: जुलाई का अंतिम और अगस्त का पहला सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर, महत्वपूर्ण फैसलों और जीवन में बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर संजीव कुमार शर्मा से 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल और जानें आपकी राशि के लिए यह सप्ताह कितना शुभ रहने वाला है।
मेष राशि वाले स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। जो लोग आपसे मदद या प्यार की उम्मीद रखते हैं उनके लिए उपलब्ध रहे। रिश्तो को मधुर बनाने के लिए आप अपने स्वभाव में कुछ सकारात्मक बदलाव करें। व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में बीते हुए कल को पीछे छोड़ नहीं शुरुआत करेंगे। काम पर पाबंदियां हटकर और संबंधों में बिना किसी लागलपेट के भावनाएं जाहिर करेंगे। दोस्तों सज्जनों के साथ मिलकर उत्सव मनाएंगे और मेहमान नवाजी का प्रदर्शन भी करेंगे।
शुभ रंग- गोल्डन येलो
शुभ अंक- 9
वृषभ राशि को पिता का सहयोग प्राप्त होगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में गतिशील सशक्त और मुखर होंगे। अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट रहे। खाने-पीने या भावनाओं में अति से बचें। योग और पैदल चलना फायदेमंद रहेगा। आने वाले समय में कुछ बड़ा आपका इंतजार में होगा। नए आयाम मिलेंगे। कोई दोस्त लंबे कमिटमेंट के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। कोई बड़ा अवसर आपकी प्रतीक्षा में है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे दोस्त और सज्जनों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।
शुभ रंग- सी ग्रीन
शुभ अंक-7
मिथुन राशि वालों को महिला अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। अज्ञात भय से ग्रसित रहेंगे। ऊर्जा में संतुलन विकास की ओर ले जाएगा। कार्यक्षेत्र में आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाकर उभारेंगे। लोग आपसे सलाह मांगेंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे। बेहतर होगा कि उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील ना रहे। रिश्तो में भावना और संवेदनशीलता की कमी महसूस करेंगे।
शुभ रंग- रोज गोल्ड
शुभ अंक- 5
कर्क राशि वालों को संतान के संबंध में सुखद समाचार प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होंगे। मिलनसार स्वभाव से कुछ प्रतिष्ठित अवसरों और दिलचस्प लोगों को आकर्षित करेंगे। घर में सुख शांति व कार्य क्षेत्र मे तालमेल होने से तनाव मुक्त रहेंगे। व्यापार और साझेदारी के कामों में आप अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा लेंगे। असंभव लक्षण और महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना बेहतर रहेगा। आसपास मौजूद नुकसान पहुंचाने वाले और नकारात्मक लोगों का सामना करने से ना घबराए। तनाव से बचने के लिए योग करते रहें।
शुभ रंग- सैफरन
शुभ अंक- 3
सिंह राशि वालों के लिए व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अपनों से ही तनाव मिल सकता है। मित्रों और परिवार से स्नेह और सम्मान मिलेगा। फैसले लेते समय भावनाओं को आड़े न आने दें। व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने में समय लगेगा। अलग-अलग तरह की शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। व्यावसायिक सफलता और भौतिक लाभ संतोषजनक साबित होंगे। नए प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी स्वजन को उपहार देंगे और सुखद समय व्यतीत करेंगे। आसपास मौजूद लोगों से दोस्ती और प्यार मिलेगा।
शुभ रंग- सॉफ्ट पिंक
शुभ अंक- 6
कन्या राशि का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। समस्या के समाधान के लिए परिवार का सहारा लेंगे। किसी भी प्रकार के टकराव से बचे। महत्वाकांक्षी होकर पेशेवर लक्ष्यो और उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। इस दौरान नए लोगों और संपर्कों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आध्यात्मिक खोज और ध्यान फलदाई और परिवर्तनकारी साबित होंगे। नए अवसरों और रिश्तो की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे।
शुभ रंग- चेरी रेड
शुभ अंक- 4
तुला राशि को आर्थिक योजना को बल मिलेगा। रचनात्मक प्रयास फली भूत होने के योग बन रहे हैं। भावनात्मक उथल-पुथल के चलते दिल और दिमाग अलग-अलग दिशा में खींचेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और निजी संबंधों में प्रेम महसूस करेंगे। भौतिक रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा। यह आंतरिक परिपक्वता और विकास का समय है जब आप भीतरी वास्तविकता को समझ कर स्वयं को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं।
शुभ रंग- सी ब्लू
शुभ अंक- 1
वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल (Vrishchik Saptahik Rashifal)
वृश्चिक राशि को एक सुखद यात्रा ऊर्जा और व्यक्तिगत संबंधों को फिर से तरोताजा कर देगी। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा निजी संबंध काल्पनिक और अस्थाई दौर से गुजरेंगे। फैसला लेते समय आपका दिल और दिमाग अलग-अलग दिशाओं में भी भाग सकता है। किसी भी तरह की दिखाए वाली राजनीति से दूर रहे। लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेगी। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। विरोध के बावजूद अपने मुद्दों को बेबाकी से प्रकट करें। अभिव्यक्तियों से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें। इस सप्ताह आपका शुभ अंक है और शुभ रंग है…
शुभ रंग- चॉकलेट ब्राउन
शुभ अंक- 6
धनु राशि को पिता या धर्म गुरु के कारण तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। आपके कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य और सपने सच होने वाले हैं। व्यापार और साझेदारी के कामों में आप अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा लेंगे। पदोन्नति के योग है। आंतरिक शक्ति और ज्ञान। एक ही समय में दो परिस्थितियों के बीच स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अपने अंतर मन की सुने। इस सप्ताह आपका शुभ अंक है और शुभ रंग है….
शुभ रंग- स्काई ब्लू
शुभ अंक- 8
मकर राशि के सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की अनुदेखी ना करो। कार्यस्थल पर कई गतिविधियों को एक साथ संभाल लेंगे। समुद्री यात्रा के योग हैं। विदेश से समाचार मिलने और मेहमानों के आने की संभावना रहेगी। निजी और व्यावसायिक पहलुओं में आगे बढ़ेंगे। नए अवसरों और रिश्तो की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे। घर या कार्यस्थल में परिवर्तन की स्थिति बनेगी। आध्यात्मिक विकास और जागरूकता ने दृष्टिकोण प्राथमिकताओं और मूल्यों की ओर ले जाएंगे।
शुभ रंग- डार्क रेड
शुभ अंक- 10
कुंभ राशि के परिवार के दायित्व की पूर्ति होगी। रिश्तो में निकटता आएगी। पारिवारिक और पारंपरिक रिश्तो में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। व्यापार के मामले में आप बहुत समझदारी से कम लेंगे। बुद्धि और प्रबंधन कौशल का उपयोग करके पेशेवर लक्ष्य हासिल करेंगे। सप्ताह के अंत में शुरू होने वाली किसी परियोजना में आपकी रचनात्मकता प्रदर्शित होगी। स्वास्थ्य वित्त और संबंधों को गंभीरता से लें। सामाजिक जीवन में ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं व्यक्तिगत संबंधों में जटिलता महसूस करेंगे इस दौरान में सिरे से शुरुआत करेंगे।
शुभ रंग- सिल्वर ग्रे
शुभ अंक- 5
मीन राशि का दांपत्य जीवन में सुख होगा। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। सही निर्णय लेने के लिए दिल के साथ-साथ दिमाग कभी इस्तेमाल करें। व्यावसायिक सहयोग और साझेदारियां अद्भुत और सहयोगी साबित होगी। इस दौरान रचनात्मक तो होंगे साथ ही संवेदनशील भी रहेंग। असाधारण प्रतिभाओं और क्षमताओं वाले लोगों से मिलने और जुड़ने का अवसर मिलेगा जीवन में प्रेम महसूस करेंगे। परिवार में किसी कठिन और संवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा।
शुभ रंग- फायरी रेड
शुभ अंक- 14
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