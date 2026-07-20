Saptahik Rashifal 20July to 26 July 2026: मेष से कन्या राशि तक जानें धन, करियर और नौकरी के मामले में कैसा रहेगा सप्ताह

सिंह राशि वालों से दो अलग-अलग परिस्तिथियां आप से ध्यान और ऊर्जा की मांग करेगी।

महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामलों से जुड़े निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि रहेगी। कर्म क्षेत्र में बाधा आ सकती है। किसी भी तरह के झगड़ों में बीच बचाव करने के लिए अंतर मन की सुने। आवश्यकताओं और टारगेट को पूरा करने के लिए मामलों को गहराई से समझे। निजी संबंध सुखद रहेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। आसपास मौजूद लोगों से दोस्ती और प्यार मिलेगा।