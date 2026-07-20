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Saptahik Rashifal 20July to 26 July 2026: मेष से कन्या राशि तक जानें धन, करियर और नौकरी के मामले में कैसा रहेगा सप्ताह

Saptahik Rashifal 20July to 26 July 2026: 20 से 26 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल पढ़ें। मेष से कन्या राशि के लिए करियर, बिजनेस, धन, प्रेम, स्वास्थ्य, यात्रा, शुभ अंक और शुभ रंग की सटीक भविष्यवाणी जानें।
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भारत

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Akash Dewani

Jul 20, 2026

Aries to Virgo Saptahik Rashifal 20July to 26 July 2026 Weekly Horoscope

Saptahik Rashifal : मेष से कन्या तक साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 जुलाई 2026 (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Saptahik Rashifal 20 July to 26 July 2026- जुलाई का दूसरा सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर, महत्वपूर्ण फैसलों और जीवन में बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है। इस दौरान कुछ लोगों को करियर और व्यापार में प्रगति मिलेगी, तो कुछ को रिश्तों, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। आइए ज्योतिषाचार्य डॉ. संजीव कुमार शर्मा से जानते हैं 20 से 26 जुलाई 2026 तक मेष से मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल और जानें आपकी राशि के लिए यह सप्ताह कितना शुभ रहने वाला है।

मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल (Mesh Saptahik Rashifal)

मेष राशि राशि वालों के लिए प्रयोजन के साथ प्रेम और आदर के साथ भावनाएं साझा करेंगे। मन मुटाव से दूर रहकर नई शुरुआत करेंगे। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। प्यार देखभाल और भागीदारी से संबंधों को बेहतर बनाएंगे। प्रसन्न रहने के लिए आप जिसकी भी इच्छा करेंगे। वह आश्चर्यजनक रूप से पूरी होगी। कड़ी मेहनत और लगन से अगला पड़ाव हासिल करेंगे।

शुभ रंग- क्रीमी व्हाइट
शुभ अंक- 1

वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल (Vrishabh Saptahik Rashifal)

वृषभ राशि वाले नकारात्मक परिस्थितियों में उलझने के बजाय निरंतर आगे बढ़ेंगे। सेहत को नजरअंदाज ना करें। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आप समय के प्रवाह के साथ बहें और घटनाओं में बाधा बनने से बचे। बिना किसी रूकावट या बाहरी अक्षर के तेजी से भविष्य की ओर बढ़ेंगे। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे दोस्त और सज्जनों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

शुभ रंग- गोल्डन येलो
शुभ अंक- 2

मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल (Mithun Saptahik Rashifal)

मिथुन राशि वालों को व्यावसायिक मामलों में सफलता पाने के लिए एक समय पर एक कदम बढ़ाना बेहतर होगा। स्वतंत्र विचारों के कारण आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी जीवन सुख में होगा। लोगों को प्रभावित करेंगे और नीति निर्णायक की भूमिका में रहेंगे। रिश्तो में संतुलन और स्पष्ट दृष्टिकोण हासिल करेंगे। किसी कार्य को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त होगी।

शुभ रंग- स्काई ब्लू
शुभ अंक- 3

कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल (Kark Saptahik Rashifal)

कर्क राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा। व्यापारिक उपक्रमों में आप गतिशील तथा रचनात्मक बने रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास सार्थक होगा….. रिश्तों और साझेदारी में भावनात्मक उथल-पुथल से बचें। विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त और सक्रिय रहेंगे। आध्यात्मिक खोज ज्ञानवर्धक और स्फूर्ति दायक होगी। दिल और दिमाग अलग-अलग दिशाओं में खींचेंगे। द्वंद्व और झगड़े से सावधान रहें। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आएंगे।

शुभ रंग- लोटस पिंक
शुभ अंक- 5

सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल (Singh Saptahik Rashifal)

सिंह राशि वालों से दो अलग-अलग परिस्तिथियां आप से ध्यान और ऊर्जा की मांग करेगी।
महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामलों से जुड़े निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि रहेगी। कर्म क्षेत्र में बाधा आ सकती है। किसी भी तरह के झगड़ों में बीच बचाव करने के लिए अंतर मन की सुने। आवश्यकताओं और टारगेट को पूरा करने के लिए मामलों को गहराई से समझे। निजी संबंध सुखद रहेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। आसपास मौजूद लोगों से दोस्ती और प्यार मिलेगा।

शुभ रंग- पिंक
शुभ अंक- 8

कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल (Kanya Saptahik Rashifal)

कन्या राशि वाले सामाजिक और पारिवारिक उत्सवों में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी। नकारात्मकता से दूर रहे आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कर्म क्षेत्र में बाधा सकती है अतः आप ध्यान करें। आसपास के लोगों की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धीरे-धीरे स्थितियों में बदलाव महसूस करेंगे। आसपास के लोगों को अपने फैसले स्वयं लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आध्यात्मिक खोज और ध्यान फलदाई और परिवर्तनकारी साबित होंगे।

शुभ रंग- फायरी ऑरेंज
शुभ अंक- 8

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Updated on:

20 Jul 2026 09:46 am

Published on:

20 Jul 2026 09:46 am

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