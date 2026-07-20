Aaj Ka Rashifal 20 July 2026: मेष से मीन तक, क्या कहते सभी 12 राशियों के सितारे? जानिए दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal 20 July 2026 - जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)
Aaj Ka Rashifal 20 July 2026- 20 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope) आपके दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण संभावनाओं का संकेत दे रहा है। आज कुछ राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि आप दिन की शुरुआत किसी महत्वपूर्ण निर्णय के साथ करने जा रहे हैं, तो पहले अपनी राशि का आज का राशिफल जरूर पढ़ लें। इससे आपको पूरे दिन की दिशा समझने में मदद मिल सकती है।
मेष राशि वालों को धैर्य और सहनशीलता बढ़ानी होगी। परिस्थितियों का सही आकलन करना होगा। अनुचित खर्च रोके। भावनात्मक संबंधों द्वारा दी गई राय पर भरोसा करने का समय है।
शुभ रंग- पीच
शुभ अंक-3
वृषभ राशि वालों को अनुसंधान के कार्यों में सामूहिक ऊर्जा लगाने पर त्वरित गति से परिणाम मिलेंग। टीम भावना को महत्व दें। अतिरिक्त धन कमाने के फेर में जोखिम लेने से बचना होगा।
शुभ रंग- महरून
शुभ अंक- 9
मिथुन राशि वाले व्यवसायिक वार्ता में विचारों को पहले प्रकट करने से बचे। किसी के संरक्षण में काम करना ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। परिश्रम से परिणाम निकालने का समय है।
शुभ रंग- लाइट ग्रीन
शुभ अंक- 6
कर्क राशि वालों को परहित से जुड़े कार्यों को समय देना पड़ सकता है। भाग्य का समर्थन उच्च स्तर का मिलेगा। शेयर मार्केट या रुके हुए धन की प्राप्ति से लाभान्वित हो सकते हैं।
शुभ रंग- ब्राउन
शुभ अंक- 2
सिंह राशि वालों को शब्दों की मिठास कुशल प्रबंधन और परिस्तिथियों की पहचान ठीक से करने की क्षमता आज सफलता दिलाएगी। अधिक शारीरिक परिश्रम से बचें।
शुभ रंग- ऑरेंज
शुभ अंक- 1
कन्या राशि वालों को अति आत्मविश्वास में निर्णय लेना होगा। आगे चलकर मुश्किल में डाल सकता है। समय अनुकूल है भूमि,भवन एवं अन्य सुविधाओं पर धन खर्च करने आनंदित अनुभव करेंगे।
शुभ रंग- डार्क ग्रीन
शुभ अंक- 8
तुला राशि वालों को तकनीकी और मशीनरी से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार करना होगा। व्यर्थ की भाग दौड़ रह सकती है.
शुभ रंग- ग्रे
शुभ अंक- 5
वृश्चिक वालों के लिए उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करके लाभ और प्रतिष्ठा कमाने का समय है। व्यर्थ के विवादों में पड़ने से बचना होगा। संतान की शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा।
शुभ रंग- रेड
शुभ अंक- 4
धनु राशि वालों के लिए कार्यों की गति अनुकूल रहेगी। व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता परिवारजनों के सहयोग से पूरी हो सकती है. लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है सावधान रहें।
शुभ रंग- यलो
शुभ अंक-6
मकर राशि वालों के लिए आज प्रसन्नता और उत्साह के साथ समय व्यतीत होगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पुराने कार्यों के परिणाम स्वरूप धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। परिवार जनों से बातचीत सकारात्मक रहेगी।
शुभ रंग- स्काई ब्ल्यू
शुभ अंक- 7
कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य से जुड़े व्यवसाय में लाभ की स्थितियां बन रही है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए यात्रा लाभकारी रहेगी। सेहत का ख्याल रखना होगा।
शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 1
मीन राशि वालों के लिए जीवन शैली में बदलाव आने की संभावना है। छोटी मुलाकात गहरे भावनात्मक संबंध में बदल सकती है. बेरोजगारों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर बनने का समय है।
शुभ रंग- कॉपर
शुभ अंक- 5
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