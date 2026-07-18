Saptahik Rashifal 19-25 July 2026: मेष से कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है नया सप्ताह?

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक कहीं से धन लाभ के योग बनेंगे। आप अपनी वाणी और व्यवहार की बदौलत कठिन से कठिन कार्य को भी बड़ी आसानी से मनचाहे तरीके से पूरा कर लेंगे। करियर-कारोबार की दृष्टि से समय श्रेष्ठ बना हुआ है। यदि आप अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने की सोच रहे हैं तो इसमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरीपेशा लोगों को सीनियर की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। मनचाहे तबादले और प्रमोशन की कामना पूरी हो सकती है। भूमि-भवन के क्रय-विक्रय से लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत में किसी तीर्थ स्थान की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा। इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। संतानपक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। सेहत सामान्य रहेगी।