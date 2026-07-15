17 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, इस मंत्र के जाप से मिलेगा सूर्यदेव का आशीर्वाद, जानें क्या करें

Karka Sankranti Mantra: 17 जुलाई 2026 को सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसी खगोलीय घटना को कर्क संक्रांति (Karka Sankranti 2026) कहा जाता है, जो सनातन धर्म में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन से दक्षिणायन का आरंभ होता है, जिसे देवताओं की रात्रि की शुरुआत भी कहा गया है। इसके साथ ही साधना, जप, तप, दान और पितृ कार्यों का महत्व बढ़ जाता है। आइए ज्योतिषाचार्य धर्मेंद्र शास्त्री से जानते हैं कर्क संक्रांति 2026 की तिथि, धार्मिक महत्व, पूजा-विधि, दान और इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।