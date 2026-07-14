गुप्त नवरात्र 2026: तांत्रिक शक्तिपीठों में होते हैं विशेष अनुष्ठान, जानिए तंत्र विद्या के इन केंद्रों के बारे में

इतिहासकार डॉ. आनंद सिंह राणा के अनुसार भेड़ाघाट स्थित चौसठ योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में कलचुरी शासक युवराजदेव प्रथम ने कराया था। बाद में 12वीं शताब्दी में गुजरात की रानी गोसलदेवी ने यहां गौरी-शंकर मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने बताया कि गोलाकार संरचना के कारण यह मंदिर गोलकी मठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह तंत्र विज्ञान, ज्योतिष, गणित, संस्कृत साहित्य, पंचांग निर्माण और आयुर्वेद शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां देश-विदेश से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। 10वीं शताब्दी में यहां ग्रह और नक्षत्रों की गणना के साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। मंदिर के पुजारी के अनुसार अब यहां तंत्र साधना नहीं होती, लेकिन गुप्त नवरात्र में साधक साधना प्रारंभ करने से पहले रात्रि में पूजा-अर्चना करने आते हैं।