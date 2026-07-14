गुरु पूर्णिमा 2026: जानिए क्यों कहा गया है ‘गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः’, क्या है इसका अर्थ

Guru Purnima Importance: भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान इसलिए दिया गया है, क्योंकि वे अज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को नई दिशा देते हैं। "गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः" जैसे श्लोक इस बात का प्रमाण हैं कि गुरु ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक के समान हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व इसी गुरु-तत्व की आराधना का विशेष अवसर है। 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा (Guru Purnima 2026) का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर पंडित पंकज उपाध्याय से जानिए गुरु का वास्तविक महत्व, जीवन में उनके होने से क्या बदलाव आता है और क्यों हर व्यक्ति को एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है।