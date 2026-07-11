केतु जब जागता है तो जिंदगी क्यों बदल जाती है? ज्योतिष से जानिए इसके संकेत और बचने का उपाय

शनि के दंड से लोग डरते है। बृहस्पति से सब आशीर्वाद की उम्मीद रखते है। वहीं, शुक्र से चाहते है पूरा जीवन ऐशो आराम से गुजरे। हर ग्रह के स्वभाव के अनुसार लोगो ने उसकी छबि मन में बना रखी है और उस से वैसी ही अपेक्षा रखते है। परंतु इनमे एक ग्रह छूट जाता है। यह गृह बड़ा छुप कर काम करता है। यह ईश्वर कां सीधा प्रतिनिधि माना जाता है और योग्यता अनुसार फल और दंड देते समय पीढ़ा भी देता है। फालतू रिश्तों से दूर करने के लिए अलगाव भी और योग्य बनाने हेतु शिक्षा भी,ये नव ग्रहों में सबसे कम बात की जाने वाला ग्रह है। केतु के जब जागृत होता है तो कठोर शिक्षा देता है। यह कोई समझौता नहीं करता। भावनाओं का इसके पास कोई कार्य नहीं होता है।