चार महीने तक नहीं होंगे शुभ कार्य, जानें नवंबर-दिसंबर में कब हैं विवाह मुहूर्त

November-December 2026 Shadi Muhurat: इस विवाह सीजन की आखिरी शहनाई 11 जुलाई शुक्रवार को बजेगी। आज की रात शादियों की आखिरी धूमधाम होगी, जिसके बाद चातुर्मास (Chaturmas 2026) में मांगलिक कार्यों पर पूरी तरह ब्रेक लग जाएगा। केवल शादियों ही नहीं, बल्कि नए घरों में गृह प्रवेश, मुंडन और देव प्रतिष्ठा जैसे सभी शुभ कार्य भी नहीं होंगे। इस बीच केवल 22 जुलाई को भड़ली नवमी पर बिना पंचांग देखे अबूझ मुहूर्त में शादियां हो सकेंगी, जो केवल लोकाचार की परंपरा के तहत होगी।