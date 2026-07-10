119 दिन सोएंगे भगवान विष्णु, चातुर्मास में आएंगे 20 बड़े त्यौहार, जानें इस दौरान क्या रखें ध्यान

Chaturmas 2026- देवशयनी एकादशी (Devshayani Ekadashi) के साथ 25 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत होगी। परंपरा अनुसार चार माह तक सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करेंगे और श्रद्धालु त्योहार मनाएंगे। 119 दिनों के इस विश्राम काल में 20 बड़े पर्व है। इस साल अधिकमास के कारण तीज त्योहार एक पखवाड़ा देरी से आएंगे। संत, महंत और विशेषज्ञों का कहना है कि यह चार माह पर्व मनाने, साधना, आराधना, जप, तप करने के साथ-साथ संयमित जीवन जीने और आहार विहार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में वर्षाकाल में खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।