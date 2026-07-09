भगवान शिव को क्यों बनना पड़ा था ‘अर्धनारीश्वर’? माता पार्वती ने दिया था बड़े ऋषि को श्राप, जानें क्या कहती है कथा

ऋषि का हठ देख माता पार्वती दुखी हो गई। पार्वती ने सोचा कि यह कैसा शिवभक्त है जो 'शिव' और 'शिवा' को अलग समझता है। ब्रह्मांड के कण-कण में शिव और पार्वती सदैव साथ हैं। पार्वती ने फिर ऋषि भृंगी को समझाते हुए कहा कि-हे ऋषि! संपूर्ण सृष्टि में और प्रत्येक युग एवं काल में हम दोनों एक ही हैं। आप हमें अलग समझने की भूल न करें। लेकिन ऋषि भृंगी ने माता पार्वती की बात को अनसुना कर दिया और शिव की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़े। यह देख माता पार्वती भगवान शिव से सटकर बैठ गई। भृंगी पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सर्प का रूप धर कर, दोनों के मध्य में से होते हुए, अकेले शिव की परिक्रमा करनी चाही। भृंगी के ऐसा करने से भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया।