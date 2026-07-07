क्या आप जानते है बिना प्रहलाद वाले नरसिंह अवतार की कहानी? जानिए क्या लिखा है ब्रह्माण्ड पुराण में

Brahmanda Purana Narasimha Avatar Story: हम सभी से भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में बचपन से सुनते आ रहे है। विष्णुजी के दस अवतारों में से सबसे रौद्र, चौथे अवतार यानी नरसिंह अवतार को माना जाता है जो, आधा मनुष्य और आधा शेर होता है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार अपने परम भक्त प्रहलाद को उसके पिता और दुष्ट राक्षस राजा हिरण्कश्ययप से बचाने के लिए लिया था। लेकिन अब अगर आपको बताया जाए कि विष्णु के इस अवतार की एक भी कथा है जिसमें प्रहलाद है ही नहीं? ये कथा ब्रह्माण्ड पुराण में मिलती है। यही नहीं, अगर अन्य पुराणों को देखें तो हमें कई अलग-अलग संस्करण मिलते हैं जिनमें प्रहलाद बच्चा नहीं बल्कि वयस्क है और वह हिरणकश्यप से खुद लड़ता है। हालांकि, ब्रह्माण्ड पुराण की कथा ही एक मात्र ऐसी कथा है जहां प्रहलाद का उल्लेख नहीं मिलता है।