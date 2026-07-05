भारत से बाहर बदली गई रामायण! कहीं सीता बनीं रावण की बेटी, कहीं जिंदा बच गया रावण

Different Ramayana Versions- ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण भारत का एक ऐसा महाकाव्य है, जिसकी घटनाएं, कहानी, पात्र आदि मनुष्यों को जीवन जीने का असल सार समझाते हैं। रामायण महाकाव्य मनुष्यों को बताता है कि कैसे बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो वह अच्छाई के सामने हार ही जाती है। महाकाव्य रामायण को पढ़कर भगवान श्रीराम के व्यक्तित्व का पता लगता है कि कैसे भगवान विष्णु के अवतार होने तथा अयोध्या के राजकुमार एवं राजा रहते हुए भी उन्होंने अपना जीवन सत्य और सादगी के नाम कर दिया था। रामायण का हर पात्र, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या पशु, सभी से इंसान कुछ न कुछ सीख सकता है। तो ऐसे में जब एक ऐसी गाथा धर्म से परे हो वो सिर्फ एक देश तक सीमित कैसे हो सकती है?