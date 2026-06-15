Bada Mangal 16 June: बजरंगबली को बेहद प्रिय हैं ये 4 चीजें, राशि अनुसार करें उपाय

बहुत कम लोग जानते हैं कि बड़े मंगल की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हुई थी। नवाब आसिफुद्दौला के शासनकाल में जब उनकी मां (आलिया बेगम) ने अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और वहां ज्येष्ठ के मंगलवार को विशाल भंडारे व मेले की शुरुआत की, तब से यह परंपरा पूरे देश में फैल गई। आज के दौर में यह त्योहार सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है, जहां हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग मिलकर जगह-जगह प्याऊ और छबील (भंडारे) लगाते हैं। कल के दिन किसी भूखे को भोजन कराना साक्षात हनुमान जी की सेवा करने के बराबर माना जाता है।