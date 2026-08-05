Sawan 2026: सावन में भोले बाबा को क्यों नहीं चढ़ाई जाती तुलसी? श्राप से जुड़ी है कहानी

Tulsi in Sawan Puja: सावन का महीना सिर्फ व्रत और पूजा-पाठ का नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का समय होता है। श्रावण को भारतीय संस्कृति और श्रद्धा का प्रतीक महीना माना गया है। हिंदू धर्म में एक पवित्र समय है जो भगवान शिव की दिव्य शक्ति से ओतप्रोत है। इस दौरान शिव साधना करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। इस पवित्र महीने में महादेव की पूजा-अर्चना का विधान है। हर साल सावन आते ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हैं, जो महादेव और सावन के गहरे संबंध को दर्शाती हैं।