Guru Purnima Special: महर्षि सांदीपनि की 5300 वर्ष पुरानी परंपरा आज भी जीवंत

पंचांग गणना के अनुसार इस बार भैरव पूर्णिमा बुधवार को आ रही है। ज्योतिषाचार्य पं. अमर डब्बावाला ने बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भैरव पूर्णिमा के रूप में भी मनाई जाती है। यह दिन भैरव उपासना और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन लोग अपने कुलदेवता या काल भैरव के रूप में भगवान भैरव की पूजा करते हैं। पारिवारिक स्थिरता और शांति के लिए कुल देवता के रूप में भैरव पूजन की मान्यता है। जिन परिवारों में संतान का अभाव है. वे अपने कुल भैरव के रूप में अष्ट भैरव की पूजा कर सकते हैं। वर्षभर पूजन करने से कुल वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और संकटों से मुक्ति मिलती है।