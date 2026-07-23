चातुर्मास शुरू होने से पहले ज्योतिषाचार्य से जानिए पूजा, दान और व्रत से जुड़े अहम नियम

Devshayani Ekadashi 2026 Vrat Niyam- देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास (Chaturmas) की शुरुआत होती है, जिसे सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र समय माना गया है। इस अवधि में भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस दौरान व्रत, जप, अभिषेक, भागवत कथा श्रवण और दान करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही एकादशी व्रत के दौरान कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है।