चातुर्मास शुरू होते ही एक ही स्थान पर क्यों ठहर जाते है जैन साधु? गणाचार्य पुष्पवंतसागर महाराज से जानिए कारण

यहां महावीर ने अपने शिष्य गौतम स्वामी को प्रतिबोध देते हुए कहा था- समर्थ गौयम मा पमा अर्थात हे गौतमा संयम संयम साधना के लिए एक क्षण भी आलस्य मत करो। महावीर का यह संदेश केवल गौतम स्वामी के लिए ही नहीं अपितु प्रत्येक साधक के लिए था। जैन धर्म में सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति और समाज परपस्पर संबद्ध हैं। हमारे साधु-में साध्वियां वर्षावास में लोगों को समाज में परस्पर भाईचारे, सद्भावना और आत्मीयता बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। आधुनिक युग संदर्भ में व्यक्ति और समाज की परिस्थितियां बदल गई हैं। साधु-साध्वी मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा प्रेरणा देते हैं। धार्मिक दृष्टि से तप, जप, स्वाध्याय, दान, उपकार और सेवा आदि प्रवृत्तियों को प्रश्रय देना उनका ध्येय भी है और कर्तव्य भी, क्योंकि साधु-साध्वियां समाज के अधिक निकट होते हैं और वे समाज में पनप रही रूढ़ियों और मिथ्या धारणाओं का निराकरण करने का प्रयत्न करते हैं। आधुनिक युग संदर्भ में चातुर्मास की यही विशेषता है।