अष्टान्हिका पर्व में युवाओं का अनोखा संकल्प, सूर्यास्त से पहले भोजन, रील्स से दूरी

पिसनहारी की मढ़िया में विधानाचार्य ने इस अवसर पर कहा कि ममता का विसर्जन ही गुरु, भगवान के चरणों में समर्पण हैं। पूजन के द्वितीय दिवस पर पिसनहारी की मढिया में 08 अर्घ्य से नन्दीश्वर द्वीप में पूजन किया गया। इस मौके पर जैन सन्तों व साध्वियों ने समाजजनों को प्रवचन देते हुए कहा कि सिद्ध चक्र विधान मे सभी विधान समाहित है। इस विधान की पूजा अर्चना करने से असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। सिद्ध का अर्थ हैं जिन्होंने सिद्धियों को अपने में आत्मशात कर लिया हो। ब्रह्मचारिणी बबली दीदी ने बताया कि नन्दीश्वर द्वीप के पूजन व प्रवचन में बड़ी संख्या में श्रावक-श्राविकाएं मौजूद थे।