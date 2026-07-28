Sawan 2026: आखिर शिव को बिल्वपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है? जानिए शास्त्रों में क्या है मान्यता

Sawan Belpatra Benefits: सनातन धर्म में श्रावण मास (Sawan 2026) का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव का अति प्रिय मास माना जाता है। इस वर्ष 30 जुलाई गुरुवार से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और 28 अगस्त तक चलेगा। श्रावण मास में भगवान शिव के साथ माता गौरी का पूजन का विशेष फल प्राप्त होगा और भक्तों को पूजन का दोगुना फल प्राप्त होगा। शिव-शक्ति की उपासना एक साथ होगी। पूजन से शिव-शक्ति की कृपा प्राप्त होगी। इसी बीच 3 अगस्त को सोमवार, 10 अगस्त को सोम प्रदोष, 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या, 17 अगस्त को सोमवार और नाग पंचमी का योग, 24 अगस्त को एकादशी और सोमवार का योग, 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार रहेगा।