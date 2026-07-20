20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

धर्म-कर्म

Sawan 2026: सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाने की परंपरा का क्या है महत्व? महंत विचित्र दास से जानिए

Parthiv Shivling Sawan 2026: सावन में पार्थिव शिवलिंग निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार सावन में चार सोमवार पड़ेंगे, वहीं पूजा-पाठ के साथ बाजार में पूजन सामग्री की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Jul 20, 2026

sawan 2026 parthiv shivling puja benefits

Parthiv Shivling Puja Benefits: श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग बनाने और पूजा से क्या लाभ मिलते हैं? (फोटो सोर्स- Pinterest)

Parthiv Shivling Puja Benefits: पवित्र श्रावण मास (Sawan 2026) के आगमन में दस दिन शेष हैं, लेकिन इसकी तैयारियां सभी बड़े-छोटे शिव मंदिरों में शुरू हो गई है। घरो, शिवालयों और सामाजिक संगठनों में पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक की तैयारियां जोरों पर है। सावन 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान चार सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार तीन अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा 24 अगस्त को होगा।

महंत ने बताया परंपरा का महत्व

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने की परम्परा सदियों पुरानी है। इसे केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जबलपुर के मार्कडेयधाम तिलवाराघाट के महंत विचित्रदास ने बताया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मिट्टी, गाय के गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म को मिलाकर किया जाता है। सनातन मान्यताओं में मिट्टी को पंचतत्वों में पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना गया है, जो जीवन की उत्पत्ति और अंत से जुड़ा है। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से भय दूर होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है।

तनाव कम करने में सहायक प्रक्रिया

जानकारों के अनुसार मिट्टी में नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। मंत्रोच्चार के साथ अपने हाथों से मिट्टी को आकार देना एकाग्रता बढ़ाने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। यह मानसिक तनाव को कम करने और मन को शांत करने में सहायक होती है।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश

पार्थिव शिवलिंग पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अन्य प्रतिमाओं के विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण की समस्या के विपरीत मिट्टी के शिवलिंग जल में आसानी से घुल जाते हैं। पूजन के बाद इन्हें नर्मदा नदी या जलकुंड में विसर्जित किया जाता है, जिससे प्रकृति के साथ संतुलन बना रहता है।

सामूहिक पूजा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार

ज्योतिषाचार्य सचिनदेव ने बताया कि सावन में शहर के कई मंदिरों और घरों में सामूहिक रूप से पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे। उनके अनुसार जब लोग एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ एकत्रित होते हैं, तो सामूहिक चेतना और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है। धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक जुड़ाव भी मजबूत होता है।

पूजन सामग्री पर महंगाई का असर

सावन को लेकर बाजारों में दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, गंगाजल और अन्य पूजन सामग्री की मांग बढ़ने लगी है। व्यापारियों के अनुसार परिवहन लागत बढ़ने से इस बार पूजन थाली और किट की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। बेलपत्र, शमी के पत्ते, धतूरा, मदार के फूल, जनेऊ, कलावा और रुद्राक्ष से सजी सामान्य पूजन थाली अब करीब 150 से 200 रुपए तक में उपलब्ध होगी। वहीं पंचामृत में उपयोग होने वाले दूध, शहद और देसी घी की कीमतों में वृद्धि का असर भी दिखाई दे रहा है।

सावन में इस बार चार सोमवार, जानिए किस दिन से शुरू होगा भगवान शिव का प्रिय महीना

ये भी पढ़ें
sawan 2026 sawan somwar dates first last vrat significance

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Jul 2026 02:39 pm

Published on:

20 Jul 2026 02:39 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Sawan 2026: सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाने की परंपरा का क्या है महत्व? महंत विचित्र दास से जानिए

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

26 जुलाई को शनि बदलेंगे अपनी चाल, भूस्खलन और भूकंप की संभावना, दो राशियों में बढ़ेगी एंग्जाइटी

shani vakri impact on rashi public health global politics foreign policy
धर्म-कर्म

Devshayani Ekadashi 2026: चार महीने किस स्थान पर विश्राम करते हैं भगवान विष्णु? ज्योतिषाचार्य से जानिए

devshayani ekadashi 2026 where does lord vishnu stay during chaturmas
धर्म और अध्यात्म

हनुमान को किसने दिया था ‘सुंदर’ नाम, सुंदर कांड पाठ के क्या हैं नियम? जानिए

sunderkand path rules benefits lord hanuman spiritual significance
धर्म-कर्म

गुप्त नवरात्र शुरू होने से पहले जान लें, पूजा सामग्री से लेकर कन्या पूजन तक पूरी विधि

gupt navratri 2026 puja vidhi vrat niyam upay puja samagri
धर्म-कर्म

मोबाइल के कब्जे से दिमाग की मुक्ति में छिपा है राहु का उपाय- पढ़िए एक पंडित के विचार

Rahu in Astrology Effects meaning mobile phone addiction
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.