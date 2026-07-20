Devshayani Ekadashi 2026: चार महीने किस स्थान पर विश्राम करते हैं भगवान विष्णु? ज्योतिषाचार्य से जानिए

Devshayani Ekadashi-Chaturmas: ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी मनाई जाती हैं। इस वर्ष 25 जुलाई को यह एकादशी पड़ रही है और इसका समापन 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी (Devuthani Ekadashi) के दिन होगा। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी संग चार माह की योग निद्रा में जाते हैं। इसलिए इस पूरी सृष्टि का संचालन स्वयं महादेव संभालते हैं। वहीं भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने के साथ ही चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस अवधि में शादी-विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन,नामकरण, यात्रा व अन्य कोई भी शुभ कार्यों को करने की सख्त मनाही होती हैं। आमतौर पर इस समय को देवों के सोने का समय कहा जाता है, पर यहां प्रश्न सामने आता है कि भगवान विष्णु योगनिद्रा के समय कहां रहते हैं।