क्या है आज के मॉडर्न समय में राहु का असली रूप? पंडित से जानिए

हर व्यक्ति राहु से परेशान है। ज्योतिष के विषय पर बात करे तो मुख्य खलनायक राहु ही निकल कर आता है। कोई उसकी महादशा में परेशान तो कोई उसके गोचर से परेशान है। इसी बीच प्रश्न सामने आता है कि राहु आखिर है क्या? प्राचीन काल में राक्षसों को राहु माना जाता रहा। फिर समय बदला तो दुश्मनों को राहु माना गया। अब कोई शराब को राहु कहता है तो कोई अपने किसी दुश्मन को राहु मानता है।राहु का निवास शरीर के बाहर नहीं बल्कि भीतर ही रहता है, यानी मस्तिष्क में। बाहरी परिस्थितियां उस राहु को नींद से जगाती है और वो हमें या तो यंग करता है या हमारे लिए सकारात्मक रहता है।