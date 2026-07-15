16 जुलाई से शुरू होगा भगवान झूलेलाल का चालीहा महोत्सव, जानिए 40 दिन क्यों होते हैं खास

इस दौरान वरुण देवता ने कहा कि चिंता न करो मैं बहुत जल्द रतन राय के घर जन्म लूंगा और तुम्हारे दुखों का अंत करूंगा। सन 991 में सिंध प्रांत के नसरपुर नगर में रतन राय के घर चैत्र शुक्ल तृतीया को एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम उदय चंद रखा गया। बड़े होने पर वह घोड़े पर सवार होकर मिरख बादशाह के पास गए। उसे समझाया लेकिन, फौज और धन के घमंड में वह नहीं समझा। अंततः उदय चंद ने उसका वध कर दिया, जिससे सिंधी समाज के लोगों की सारी पीड़ा दूर हो गई। इसी उपलक्ष्य में सिंधी समाज 16 जुलाई से 24 अगस्त तक चालीहा महोत्सव मनाता है।