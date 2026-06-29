Temple First Step Meaning: सीढ़ी छूते ही पिघल जाता है अहंकार, जानें मंदिर की पहली दहलीज पर क्यों झुकता है हर सिर

Mandir ki Seedhi Kyon Chhute Hain : मंदिर की पहली सीढ़ी छूने का क्या है महत्व? जानिए धर्म और विज्ञान क्या कहते हैं (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Mandir ki Seedhi Kyon Chhute Hain: मंदिर में प्रवेश करते समय पहली सीढ़ी छूकर माथा टेकना (Why Touch Temple Steps) सनातन परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। बहुत से लोग इसे श्रद्धा की अभिव्यक्ति मानते हैं, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह अहंकार त्यागने और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। कुछ लोग इसे मानसिक एकाग्रता और सकारात्मक सोच से भी जोड़कर देखते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे बताए जाने वाले धार्मिक और मनोवैज्ञानिक कारण।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंदिर की पहली सीढ़ी पर झुकना हमारे अहंकार (Ego) के विसर्जन का प्रतीक है। जब हम सीढ़ी को स्पर्श करते हैं, तो हम अनजाने में ही सही, खुद को उस परम शक्ति के सामने पूरी तरह समर्पित कर रहे होते हैं। यह एक मूक संदेश है कि "मैं अपने पद, प्रतिष्ठा, क्रोध और नकारात्मक विचारों को इस चौखट के बाहर ही छोड़ रहा हूं।" खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है, ठीक उसी तरह जब तक हमारा मन अहंकार से खाली नहीं होगा, तब तक मंदिर के भीतर की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी।
शास्त्रों के अनुसार, किसी भी मंदिर की वास्तुकला को मानव शरीर और साक्षात भगवान के रूप में देखा जाता है। मंदिर का शिखर यदि ईश्वर का मस्तक है, तो उसकी सीढ़ियां भगवान के चरण मानी जाती हैं। इसलिए, पहली सीढ़ी को छूना सीधे भगवान के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लेने के समान है।
विज्ञान कहता है कि हमारे हाथों और उंगलियों के पोरों में ऊर्जा का संचार होता है। जब हम पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर की सीढ़ियों को स्पर्श करते हैं, तो पृथ्वी और मंदिर परिसर की सकारात्मक तरंगें (Positive Vibrations) हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं।
आज के दौर में जब हर कोई तनाव में है, मंदिर की सीढ़ी पर रुककर झुका हुआ वो दो सेकंड का ठहराव हमारे मस्तिष्क को रीसेट (Reset) करता है। यह हमें वर्तमान पल में लेकर आता है।
आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दर्शन करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर शांति से बैठते हैं। इसके पीछे भी एक खास वजह है। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर से तुरंत दर्शन करके भागना नहीं चाहिए। सीढ़ियों पर बैठकर कुछ पल आंखें बंद करने से, जो शांति और ऊर्जा आपने अंदर महसूस की है, वह आपके भीतर अच्छी तरह समाहित हो जाती है। यह आपके दिनभर के मानसिक तनाव को चुटकियों में गायब कर सकती है।
अगर आप भी मंदिर की पहली सीढ़ी छूते हैं, तो अगली बार इसके पीछे बताए जाने वाले धार्मिक महत्व और समर्पण की भावना को भी याद रखें। श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ किया गया यह छोटा-सा कदम आपके आध्यात्मिक अनुभव को और बेहतर बना सकता है।
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