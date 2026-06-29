Temple First Step Meaning: सीढ़ी छूते ही पिघल जाता है अहंकार, जानें मंदिर की पहली दहलीज पर क्यों झुकता है हर सिर

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंदिर की पहली सीढ़ी पर झुकना हमारे अहंकार (Ego) के विसर्जन का प्रतीक है। जब हम सीढ़ी को स्पर्श करते हैं, तो हम अनजाने में ही सही, खुद को उस परम शक्ति के सामने पूरी तरह समर्पित कर रहे होते हैं। यह एक मूक संदेश है कि "मैं अपने पद, प्रतिष्ठा, क्रोध और नकारात्मक विचारों को इस चौखट के बाहर ही छोड़ रहा हूं।" खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है, ठीक उसी तरह जब तक हमारा मन अहंकार से खाली नहीं होगा, तब तक मंदिर के भीतर की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी।