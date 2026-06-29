Shani Vakri 2026 Rashifal: 138 दिन उल्टी चाल चलेंगे शनि, जानें 12 राशियों पर करियर, धन और जीवन पर असर

Shani Vakri 2026 Horoscope: वैदिक ज्योतिष में शनि की चाल को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह ग्रह कर्म, अनुशासन और न्याय का प्रतीक है। 27 जुलाई 2026 को शनि मीन राशि में वक्री (Shani Vakri 2026) होकर लगभग 138 दिनों तक उल्टी चाल (Saturn Retrograde 2026) चलेंगे और 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे। इस अवधि में कई लोगों के करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, व्यापार और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ राशियों को नई उपलब्धियां और आर्थिक अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ को धैर्य, संयम और सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर शनि वक्री का संभावित प्रभाव। (Shani Gochar 2026)