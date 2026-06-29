Shani Vakri 2026 Rashifal: 138 दिन उल्टी चाल चलेंगे शनि, जानें 12 राशियों पर करियर, धन और जीवन पर असर

Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से 138 दिन उल्टी चाल चलेंगे शनि, जानें 12 राशियों पर करियर, धन और जीवन पर असर (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Shani Vakri 2026 Horoscope: वैदिक ज्योतिष में शनि की चाल को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह ग्रह कर्म, अनुशासन और न्याय का प्रतीक है। 27 जुलाई 2026 को शनि मीन राशि में वक्री (Shani Vakri 2026) होकर लगभग 138 दिनों तक उल्टी चाल (Saturn Retrograde 2026) चलेंगे और 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे। इस अवधि में कई लोगों के करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, व्यापार और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ राशियों को नई उपलब्धियां और आर्थिक अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ को धैर्य, संयम और सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर शनि वक्री का संभावित प्रभाव। (Shani Gochar 2026)
करियर की बात करें तो नौकरीपेशा लोगों के लिए शनि का वक्री होना अनुकूल माना जा रहा है। इस दौरान तमाम कठिनाइयों के बावजूद आप अपने काम में अच्छी सफलता हासिल करेंगे।
करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। वृषभ राशि वालों पर काम का भारी बोझ हो सकता है जिससे उनकी ऊर्जा और समय बर्बाद हो सकता है।
अपनी वर्तमान नौकरी में कुछ बेहतरीन अवसर गँवा सकते हैं। इस बात की भी संभावना है कि कार्यस्थल पर आपका सम्मान कम हो जाए और आपकी मेहनत की सराहना नहीं की जाएगी।
इस दौरान आपके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन करियर में कुछ महत्वपूर्ण मौके हाथ से निकलने की आशंका भी रहेगी। जैसा कि आप अपने करियर पर विचार कर रहे हैं, इस दौरान आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन सही समय पर निर्णय नहीं लेने से कुछ महत्वपूर्ण मौके हाथ से निकल सकते हैं।
पेशेवर माहौल में आपको काम के सिलसिले में अनावश्यक यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपको पसंद नहीं आएगी। सिंह राशि के जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है।
आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। जो लोग अपना खुद का व्यवसाय करते हैं उन्हें व्यापारिक रणनीति में कमी के कारण प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
आपके आर्थिक जीवन में धन की कमी की समस्या हो सकती है और इसका कारण बजट का पालन न कर पाना है। अपने प्रेम जीवन में इन लोगों को भावनात्मक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
अपने परिवार पर ध्यान दें। इन लोगों को अपने जीवन में गिरावट महसूस हो सकती है। इसके अतिरिक्त, मानसिक और शारीरिक आराम में कमी महसूस हो सकती है। आर्थिक जीवन में यात्रा के दौरान लापरवाही के कारण आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
आपका अधिकांश समय यात्रा करने में भी व्यतीत होगा। इसलिए इन लोगों को अपनी तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक तौर पर घरेलू कामकाज के कारण आपके ख़र्चे बढ़ सकते हैं।
आप अपना अधिकतर समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे। इसके अलावा आप अपनी आर्थिक स्थिति पर भी काम कर रहे हैं। आपको अपने शब्दों के चयन में बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आपको अनावश्यक खर्च बढ़ाने वाली यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। अप्रत्याशित स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी जिससे आपको लाभ होगा।
इस समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने और सोच-समझकर खर्च करने की जरूरत है। मीन राशि में शनि के वक्री होने से आपको आर्थिक जीवन में लाभ और हानि दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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