Horoscope Today, 29 June: वृषभ, मिथुन सहित इन 5 राशियों पर रहेगी महादेव की कृपा , जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal 29 June 2026: सोमवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से कई राशियों के लिए नए अवसर, महत्वपूर्ण निर्णय और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित होने के कारण वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु और कुंभ राशि पर शिव कृपा के विशेष योग बन रहे हैं। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने, निवेश करने, यात्रा करने या महत्वपूर्ण फैसला लेने की सोच रहे हैं, तो पहले अपनी राशि का दैनिक राशिफल जरूर पढ़ें। पढ़िए ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज का मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल, साथ ही शुभ रंग और शुभ अंक भी।