Aries Tarot Horoscope 2026: मेष राशि वालों की झोलियां भर देगा नया साल, बस 2 मुसीबतों से बचना होगा!

Aries Yearly Horoscope 2026 : क्या 2026 में मेष राशि वालों को मिलेगा मनचाहा प्यार और करियर में तरक्की? ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए मेष राशि का विस्तृत टैरो राशिफल, आर्थिक लाभ के योग और साल 2026 के अचूक उपाय।

3 min read
Adarsh Thakur

Nitika Sharma

Dec 21, 2025

Aries Tarot Horoscope 2026

Aries Tarot Horoscope 2026: मेष राशिफल 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार कैसा रहेगा नया साल? (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Mesh Tarot Rashifal 2026 : नया साल 2026 आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आएं। नववर्ष में आपके मन में सवाल होगा कि, यह साल मेरे लिए कैसा रहेगा ? मेरी पदोन्नति होगी या नहीं ? क्या इस साल शादी होगी ? क्या मेरा प्यार मुझे मिलेगा ? क्या संतान सुख मिलेगा ? व्यापार में वृद्धि होगी या नही ? नौकरी लगेगी की नहीं जैसे प्रश्न। कुल मिलाकर साल 2026, सभी राशियों के लिए कुछ नया लेकर आने वाला है। सभी राशियों के आने वाले साल के बारे में आपको बताएंगे। इस सीरिज में आज ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से समझिए, मेष राशि वालों के लिए नए साल में क्या खास है और किन गलतियों से उन्हें बचना होगा।

Mesh Rashi Tarot Rashifal 2026 : मेष राशि वालों के नाम का पहला अक्षर: चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ।

टैरो की उत्पत्ति कैसे हुई?

माना जाता है कि, इसका जन्म 14वीं सदी में यूरोप में इटली के आसपास हुआ। टैरो में 78 कार्ड होते हैं, जिसमें मेजर आर्काना के 22 कार्ड होते हैं। माइनर आर्काना के 56 कार्ड होते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। ये चार प्रमुख तत्वों वैंड्स (आग), कप्स (जल), स्वॉर्ड्स (हवा) और पेंटाकल्स (पृथ्वी) को दिखाते हैं । हर कार्ड पर अलग-अलग चित्र बने होते हैं। सबका अपना अर्थ होता है।

मेष राशि वालों का 2026 कैसा रहेगा?

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, मेष राशि वालों के लिए साल 2026 कई नई उम्मीदें और वादे लेकर आएगा। इस साल आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच अच्छा संतुलन बना पाएंगे। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी। रिश्तों और शादीशुदा जिंदगी में छोटी-मोटी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप आपसी समझदारी से सब सुलझा सकेंगे। कुल मिलाकर, पारिवारिक जीवन स्थिर रहेगा और वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे।

इस साल आप कुछ यात्राएं भी कर सकते हैं। खासकर, छोटे-छोटे सफर, जो न सिर्फ आपके लिए फायदेमंद होंगे, बल्कि आपके बिजनेस को भी आगे बढ़ाएंगे। इनमें से कुछ यात्राएं अंतरराष्ट्रीय भी हो सकती हैं और कुछ में परिवार का साथ भी मिलेगा। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने का सोच रहे थे, उनके लिए यह साल नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। आपको किसी नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है और आप लंबे समय से जिस अच्छे मौके का इंतजार कर रहे थे, वो भी मिल सकता है।

साल 2026 मेष राशि वालों के लिए आर्थिक समृद्धि और पालन-पोषण की ऊर्जा लेकर आ रहा है। साल की शुरुआत में ही एक स्थिर और समृद्ध लहर आपके जीवन में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत अब सफलता का रूप लेगी। पारिवारिक और पेशेवर क्षेत्र में किए गए प्रयासों से भौतिक सुख-सुविधाओं और आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी। इस साल आप छोटे, लेकिन समझदारी से किए गए निवेशों से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। रचनात्मक परियोजनाएं (Creative Plans), नए स्टार्टअप्स और साझेदारी में शुरू किए गए काम आपको आर्थिक उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह समय अटकी हुई धनराशि की वापसी या पुराने बकाया के निपटारे का भी संकेत है।

मई से जुलाई के बीच बदलाव और पुनर्संयोजन की स्थितियां बन सकती हैं। इस दौरान कार्यस्थल परिवर्तन (Workplace Change), नए शहर में पोस्टिंग या विदेश से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। सहयोग और नेटवर्किंग आपके करियर में एक नए मोड़ का कारण बन सकते हैं। अगस्त और सितंबर थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इस दौरान आपको अहंकार और अनुशासन के बीच संतुलन बनाना होगा। इस समय संयम और संतुलित निर्णयों पर ध्यान देना जरूरी होगा। साल का अंतिम चरण करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का समय हो सकता है। उन्नति, पुरस्कार या किसी बड़ी व्यावसायिक सौदे की संभावना प्रबल है। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय हरी झंडी की तरह कार्य करेगा।

नीतिका शर्मा ने बताया कि, मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। आप काम और जिम्मेदारियों के बोझ से तनाव में आ सकते हैं। यह तनाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। इसलिए जरूरी है कि, आप खुद को प्राथमिकता दें और जहां जरूरत हो, वहां काम को बांटना सीखें। आर्थिक दृष्टि से यह साल नए मौकों से भरा रहेगा। नई नौकरी, प्रमोशन या व्यापार की नई शुरुआत हो सकती है। आपको नए मौके अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन सोच-समझकर कदम उठाएं। मेहनत और धैर्य से सफलता के बीज जरूर फलेंगे।

इस साल खाने-पीने को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। कहा भी जाता है कि, "हम वही बनते हैं, जो हम खाते हैं", इसलिए इस साल हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे आप खुद को हर मोर्चे पर फिट और एक्टिव महसूस करेंगे।

मेष राशि वालों के लिए उपाय 2026 | New Year 2026 Mesh Rashi

  • सुंदरकांड का पाठ करें।
  • हनुमान चालीसा का पाठ करें।
  • अपनी जेब में लाल रुमाल अवश्य रखें।
  • मंगलवार के दिन मीठी रोटी गाय को खिलाएं।
  • राम जी को याद कर, हनुमान जी की आराधना करें।

