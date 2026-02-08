Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 9 फरवरी : जानिए अपनी किस्मत के सितारे, किसे मिलेगा धन और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Tarot Rashifal 9 February 2026 : टैरो राशिफल 9 फरवरी 2026
Aaj Ka Tarot Rashifal 9 February 2026: टैरो राशिफल 9 फरवरी 2026 : 9 फरवरी 2026 का टैरो राशिफल आपके जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। आज अष्टमी तिथि, विशाखा नक्षत्र और कालाष्टमी जैसे विशेष योग बन रहे हैं, जो आपके करियर, व्यापार, धन और रिश्तों पर प्रभाव डाल सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए कि आज का दिन आपकी राशि के लिए कितना शुभ रहेगा और किन बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। (Daily Tarot Rashifal)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों को आज ऑफिस की महत्वपूर्ण ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अपनी बात रखते समय बहस में न उलझें। आज का दिन टैक्स से जुड़े पुराने काम निपटाने के लिए अच्छा है। ज़रूरी कागज़ात तैयार रखें। व्यापारी वर्ग छिपे तरीकों से पैसा कमाने के मौके ढूंढेगा।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि के व्यापारियों को ग्राहकों से रूखे व्यवहार से बचना चाहिए। आपका गलत व्यवहार ग्राहकों को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। इस समय व्यापार में ज्यादा पैसा न लगाएं। पैसा मिलने में रुकावट आ सकती हैं। भविष्य में क्लाइंट के साथ मीटिंग की योजना बन सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि वाले जो लंबे समय से दुश्मनों से परेशान हैं, आज अपनी बुद्धि से उन्हें हराने की पूरी कोशिश करेंगे। व्यापार में उधार पैसा वसूलने के लिए लोगों पर दबाव डालना फायदेमंद होगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के अच्छे योग हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए प्रोफेशनल मामलों में दिन अच्छा नहीं रहेगा। पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं। व्यापारियों को व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कमाई के लिए दिन अच्छा है। पुराने संबंध धन लाभ करा सकते हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वाले प्रतिस्पर्धा में जीतेंगे। लक्ष्य पाने के लिए बेचैनी रहेगी। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कई काम एक साथ करने पड़ सकते हैं। कोई अनजान व्यक्ति फायदा पहुंचा सकता है और आपके काम में मदद कर सकता है। खर्चे ज्यादा रहेंगे। भविष्य को ध्यान में रखकर सोच-समझकर खर्च करें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वालों की चुगली करने की आदत आज उनके लिए मुसीबत बन सकती है। इससे आप अपना अच्छा दोस्त खो सकते हैं। मीन मेख निकालने से बचें और बिना मांगे किसी को सलाह न दें। दुश्मन आपसे ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं, वे आपके काम में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। दिन के पहले हिस्से में कमाया हुआ धन बाद में खर्च हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जो लोग उत्पादन से जुड़े हैं उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। मुश्किल समय है, फिर भी आप परिवार और काम में संतुलन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। नई मशीनरी खरीदने पर खर्च हो सकता है। कमाई के लिए समय अच्छा है, मान-सम्मान बढ़ेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि वालों में वैराग्य का भाव रहेगा। आत्मचिंतन नई योजनाएं बनाने में मदद करेगा। पुरानी गलतियों से सीख लेकर नई योजना बनाना और उस पर काम करना फायदेमंद रहेगा। पुराने निवेश से धन लाभ हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि वालों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। कामकाज के लिए समय अच्छा है। आपकी कल्पनाशक्ति नए और कलात्मक तरीके से काम पूरा करने में मदद करेगी। नई साझेदारी में सोच-समझकर कदम रखें। बिना सोचे-समझे फैसले लेने से फालतू खर्चे बढ़ सकते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वालों पर काम का बोझ बढ़ेगा। आपको अपने साथियों का काम भी करना पड़ सकता है। झगड़ा करने के बजाय शांति से काम पूरा करने की कोशिश करें। काम में लापरवाही से अधिकारी नाराज हो सकते हैं। पैसे के मामलों में भी दिन प्रतिकूल है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जो लोग धारदार औजारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बढ़ई, दर्जी, इंजीनियर, मैकेनिक आदि, उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। लेखन से जुड़े लोग भी अपनी धारदार भाषा से अच्छा लेख लिख पाएंगे। आपका रुतबा और प्रभाव धन प्राप्ति में मदद करेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि वाले ईमानदारी से अपना काम करेंगे और दूसरों को भी गलत काम करने से रोकेंगे। धर्म में आस्था बढ़ेगी। अच्छे काम करने से किस्मत भी आपका साथ देगी। काम आसानी से बनते जाएंगे। पैसे के मामलों में लाभ बढ़ेगा।
