Weekly Rashifal 8 Feburary to 14 February 2026: साप्ताहिक राशिफल 8-14 फरवरी 2026: शनि का मेष राशि में महागोचर, जानें आपकी राशि पर प्रभाव

Weekly Rashifal 8 Feburary to 14 February 2026: फरवरी 2026 का यह हफ्ता ज्योतिषीय दृष्टि से एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। जहां एक ओर 8 फरवरी को शुक्र और यूरेनस की टक्कर रोमांस में अप्रत्याशित मोड़ लेकर आएगी, वहीं 10 तारीख को शुक्र का मीन राशि में प्रवेश प्यार को एक गहरी और भावुक दिशा देगा। लेकिन सबसे बड़ी हलचल 13 फरवरी को होगी, जब 'कर्मफल दाता' शनि देव अपनी यात्रा बदलते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि का यह गोचर अगले तीन सालों के लिए हमारे आत्मविश्वास और कार्यशैली को परिभाषित करेगा। आइए जानते हैं ज्योतिषी डॉ अनीष व्यास से इन ग्रहों के फेरबदल के बीच तुला से मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह (8-14 फरवरी) क्या खास लेकर आया है। (Saptahik Rashifal8 Feburary to 14 February 2026)