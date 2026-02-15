Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण पर ‘डबल मून’ का साया: इन 3 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, रहें सावधान

Surya Grahan 2026 : 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण: मेष, तुला और कुंभ के लिए अलर्ट जारी (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यह ग्रहण दोपहर 3:26 बजे शुरू होगा और शाम 7:57 बजे तक रहेगा। हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल लागू नहीं होगा। फिर भी, ज्योतिष के हिसाब से यह दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तारीख को चंद्रमा दो बार अपनी जगह बदलेगा, जिसका सभी राशियों पर अलग-अलग असर पड़ सकता है।
द्रिक पंचांग के हिसाब से, चंद्रमा 17 फरवरी को सुबह करीब 9:05 बजे कुंभ राशि में चला जाएगा। इसके बाद रात करीब 9:15 बजे शतभिषा नक्षत्र में चला जाएगा। एक ही दिन दोनों राशियों और नक्षत्रों में होने वाले इस बदलाव को चंद्रमा का डबल ट्रांज़िट कहा जाता है। इस बदलाव की वजह से कुछ राशियों को सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है। तो, आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन चंद्रमा के राशि और नक्षत्र बदलने की वजह से किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है।
द्रिक पंचांग के अनुसार:
सुबह 9:05 बजे → चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा
रात 9:15 बजे → शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा
एक ही दिन में राशि और नक्षत्र परिवर्तन को डबल ट्रांजिट कहा जाता है। यह स्थिति मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन पर असर डाल सकती है।
मेष वालों के लिए ये वक्त थोड़ा डगमगाने वाला हो सकता है। मन बेचैन रहेगा, छोटी-छोटी बातें भी परेशान करेंगी। सिरदर्द या कमजोरी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, तो सेहत को लेकर लापरवाही मत बरतो। शादीशुदा लोग अपनी बातों पर कंट्रोल रखें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है।
संभावित प्रभाव:
तुला राशि के लोग इमोशनली थोड़ा दबाव महसूस करेंगे। घर में दूरियां या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। पैसे के मामले में सोच-समझकर कदम उठाओ, वरना नुकसान हो सकता है। इस वक्त कोई बड़ा निवेश या रिस्क लेना ठीक नहीं है।
संभावित प्रभाव:
कुंभ वालों के लिए भी ये दिन हल्का मुश्किल भरा है। पार्टनर की सलाह को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। सेहत पर ध्यान दो, खासकर पेट या पाचन से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। पैसों के मामले में उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए धैर्य रखो।
संभावित प्रभाव:
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग