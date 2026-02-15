Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण पर ‘डबल मून’ का साया: इन 3 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, रहें सावधान

द्रिक पंचांग के हिसाब से, चंद्रमा 17 फरवरी को सुबह करीब 9:05 बजे कुंभ राशि में चला जाएगा। इसके बाद रात करीब 9:15 बजे शतभिषा नक्षत्र में चला जाएगा। एक ही दिन दोनों राशियों और नक्षत्रों में होने वाले इस बदलाव को चंद्रमा का डबल ट्रांज़िट कहा जाता है। इस बदलाव की वजह से कुछ राशियों को सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है। तो, आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन चंद्रमा के राशि और नक्षत्र बदलने की वजह से किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है।