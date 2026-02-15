Saptahik Rashifal 16 to 22 Feb 2026: साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 फरवरी: इन राशियों 7 के लिए बनेगा सफलता का सुनहरा मौका

Saptahik Rashifal 16 to 22 Feb 2026: 16 से 22 फरवरी 2026 का यह साप्ताहिक राशिफल आपके जीवन के हर पहलू करियर, व्यवसाय, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर ग्रहों के प्रभाव को दर्शाता है। इस सप्ताह सूर्य, बुध, शुक्र और राहु कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे कम्युनिकेशन, टीमवर्क और नई योजनाओं को गति मिलेगी। यह सप्ताह जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन की परीक्षा ले सकता है। जानिए एस्ट्रोलॉजर संजीव कुमार शर्मा से आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं सितारे और कैसे आप इस समय का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं।