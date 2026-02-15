Mahashivratri Vrat Food Guide : महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं? फलाहारी लिस्ट, नियम और क्या न खाएं

महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठो, नहाओ और साफ कपड़े पहन लो। फिर व्रत का संकल्प लो। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फल चढ़ाओ। मंत्र जपो, मन शांत रखो और ध्यान लगाओ। कोशिश करो कि गुस्सा, झूठ या नकारात्मक सोच से दूर रहो। जितना हो सके, मंत्रों का जाप करते रहो और किसी का अपमान मत करो। महाशिवरात्रि की रात जागना बहुत शुभ माना गया है, तो भजन-किर्तन करो, ध्यान लगाओ। व्रत के दौरान मन और शरीर की पवित्रता बेहद ज़रूरी है। अगले दिन शुभ समय पर व्रत खोलो, सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद खुद कुछ खाओ।